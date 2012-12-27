Бизнесмен Константин Кондаков получил орден Святого Станислава

Заслуги известного украинского бизнесмена Константина Кондакова в очередной раз отметили высокой наградой. 21 декабря Константин Георгиевич решением Великого Капитула ордена Святого Станислава был торжественно посвящен в кавалеры ордена Святого Станислава. Награждение проходило в Церкви Иконы Казанской Богоматери.



Этот орден имеет почти 250-летнюю историю: он был учрежден польским королем Станиславом Августом Понятовским 7 мая 1765 года. Девиз ордена — «Praemiando Incitat» («награждая, поощряет»). Это означает, что Великий Капитул своей наградой вдохновляет человека на новые добрые дела и достижение высоких целей — «содействовать глобальному взаимопониманию и делу мира», «добиваться совершенства во всех свершениях», «иметь веру в свои убеждения», «добиваться большого роста личности».

Рыцарский кодекс кавалера этого Ордена основан на принципах справедливости, преданности, веры, отваги, щедрости и благородства. Среди украинцев, удостоенных этого почетного ордена, — академик Борис Патон, первый президент Украины Леонид Кравчук, супруга экс-президента Украины Людмила Кучма, Премьер- Министр Украины Николай Азаров и многие другие.

Стоит отметить, что Константин Кондаков известен не только как управляющий трейдер на валютном и фондовом рынках, директор международной финансовой компании и успешный бизнесмен, ставший миллионером практически с нуля, но и как филантроп и человек, который никогда не пройдет мимо чужой беды. Его остро волнуют проблемы украинской молодежи, доступность образования и саморазвития для детей из малоимущих семей, а также благосостояние украинского народа.

Кондаков основал Благотворительный фонд Константина Кондакова общественную организацию «Институт развития экономики Украины», которая объединила лучших специалистов в области экономики, социологии и политологии — всех, кто неравнодушен к судьбе Украины и хочет способствовать процветанию страны. Также одним из важнейших направлений деятельности Константина Кондакова является развитие фондового рынка Украины. Кроме того, он — автор двух пособий по рынку Форекс: в этих книгах профессиональный трейдер поделился своим опытом работы на валютном рынке, чтобы каждый желающий, воспользовавшись этими знаниями, смог достичь таких же успехов в трейдинге.

Принимая награду из рук Великого магистра ордена Павла Вялова, Константин Кондаков поблагодарил членов Великого Капитула и сказал, что планирует расширить в дальнейшем свою социальную деятельность.