SIXT (Одесса): Ждем Вас по новому адресу – ул. Малая Арнаутская, 84!

SIXT Украина – это прокат авто по всей стране. Наши клиенты могут воспользоваться прокатом авто в городе Одесса, где их ожидает самый лучший автопарк и европейский сервис.

Отметим, что в связи с расширением штата сотрудников офис SIXT (Одесса) переехал в более большой офис с лучшим месторасположением. Теперь, клиентам компании SIXT (Одесса) еще легче будет найти пункт проката авто в городе Одесса.

Сотрудники компании SIXT (Одесса) ждут всех желающих воспользоваться услугами проката авто в Одессе по новому адресу пункта проката – ул. Малая Арнаутская, 84.



«Комфорт и мобильность наших клиентов для нас на первом месте. Мы предоставляем качественные сервис и автомобили в прокат, которые соответствуют всем стандартам и техническим характеристикам. Компания SIXT Украина открыла свои пункты проката в Одессе для расширения своих возможностей в предоставлении услуг. Мы лидеры на рынке автопроката, поэтому должны доказывать свое первенство в каждом городе страны, и наш город Одесса не является исключением. Мы стараемся сделать прокат авто популярной и доступной услугой и надеемся, что уже в ближайшее время каждый одессит сможет оценить преимущества аренды авто в компании SIXT!» - сказал руководитель SIXT (Одесса) Константин Шмидт.

В новом одесском офисе компании SIXT Украина предоставляются такие услуги: лимузин-сервис, прокат авто с водителем и без, прокат авто за рубежом с оплатой в Украине (программа Sixt Holiday Cars), ассистанс, обслуживание корпоративных клиентов, выставок, семинаров, праздничных мероприятий, трансферы. Также Вы можете приобрести автомобиль, воспользовавшись услугами лизинга нашей компании.



График работы офиса: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00.



Телефоны для контактов: +380 44 362 0006; +38 (094) 932 20 06.



Схема проезда – по ссылке - http://www.sixt.ua/contacts/#odessa