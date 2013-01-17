Сеть «ЭКО МАРКЕТ» за 2012 г. открыла 20 магазинов и увеличила товарооборот на 24,50%

ООО «ЭКО» (Киев), владеющее Всеукраинской сетью супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ», в 2012 году увеличило товарооборот на 24,50% по сравнению с 2011 годом – до 3,75 млрд. грн.

Позитивная динамика развития Сети «ЭКО МАРКЕТ» как в 2012 году, так и на протяжении последних 10 лет, свидетельствует о ее стабильности и лидерских позициях на рынке продуктового ритейла. Слухи касательно нестабильности Президент ООО «ЭКО» Виктор Повница комментирует следующим образом: «Нас «продают» с завидной регулярностью на протяжении всего времени существования, как минимум раз в год. Эти слухи не имеют под собой никакой почвы. Главной целью компании является дальнейший рост и развитие, а никак не продажа. Результаты нашей деятельности говорят о том, что мы нацелены на дальнейшее развитие и усиление рыночных позиций».

В 2012 году компания осуществила заявленный план по расширению сети и открыла 20 супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ». Новые магазины открылись в тех в регионах, где сеть уже присутствует, а также в новых городах. В частности, магазины «ЭКО МАРКЕТ» открылись в Донецкой области (города Красноармейск, Артемовск, Горловка, Краматорск), в АР Крым (г. Севастополь), в Житомире, Кировограде, Полтаве, Сумах и Сумской обл. (города Ромны, Шостка), а также в Киеве и Киевской области (города Вышгород, Ирпень, Переяслав-Хмельницкий, Украинка).

Сегодня для наших покупателей открыты и работают 95 супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ», общая торговая площадь которых насчитывает 90 590 м. кв.

Генеральный директор ООО «ЭКО» Александр Ференец уверен, что в 2013 году компания сохранит положительную динамику развития, свои позиции экономной сети, своего покупателя. По его словам, основными приоритетами в текущем году для всех сотрудников ООО «ЭКО» останется ориентация на интересы конечного потребителя, цену и качество товара. И для этого есть все основания: компания работает в нормальном режиме, мы наблюдаем положительную динамику во всех направлениях и в будущем году планируем только расширяться и набирать обороты.

17 января 2013 года



Справка:

Сеть «ЭКО МАРКЕТ» работает в Украине с 2003 года. На данный момент компания насчитывает 95 супермаркетов в 32 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО МАРКЕТ» - экономный супермаркет!».

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО МАРКЕТ»,



polisuchenko@gmail.com

www.eko.com.ua