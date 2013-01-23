В Arcane Art Gallery состоялось открытие уникальной выставки синергии искусства и природы: новые работы Галины Москвитиной и удивительная коллекция минералов

22 января в Arcane Art Gallery состоялось открытие уникальной выставки - синергии искусства и природы, новой экспозиции работ Галины Москвитиной и удивительной коллекции минералов: «Объективные миры. Искусство минералов».

При содействии Национального научно-природоведческого музея НАН Украины и компании "Геомаркет".

Минералы, наряду с благородными металлами, с незапамятных времен вызывали восхищение человека. Вечная красота драгоценных камней, гармония цвета и причудливых форм, прозрачность, блеск и игра граней издревле придавали им магический ореол.

«Объективное искусство отражает законы кристаллизации и растворения миров, живых существ и их судеб, - уверена художница Галина Москвитина. - Эти законы выражают единство творения, тождество всего сущего. Человек и камень, цветок и птица, планета и Галактика – это кристаллизации одного и того же порядка.

В нашей Вселенной нет полной неподвижности, все развивается. Кристалл зарождается в недрах Земли. А сам процесс его формирования происходит по законам, общим для всех минералов, будь то аметист или малахит, алмаз или горный хрусталь, независимо от того, с каким кристаллом мы имеем дело или от того, из какой части Земли он происходит. Так проявляется общность законов, формирующих наш мир».

Именно эти объективные законы и отображены на картинах Галины Москвитиной, а естественная красота и фактура минералов, созвучная новой серии работ художницы, является еще одним подтверждением тому.

«Мы можем наблюдать, что разнообразие природных процессов - радуга и северное сияние, туманы, рассветы и закаты, звезды и кометы, морские прибои, отливы и приливы, извержение вулканов и текущая лава, твердые кристаллы - все это взаимосвязано в нашем мире, – считает доктор геологических наук, заведующая Геологическим музеем НАН Украины Екатерина Деревская. То, что мы видим на картинах Галины Москвитиной, позволяет нам еще раз задуматься как о глубине космического пространства, в котором мы живем, так и о состоянии нашей души. Известный ученый-биолог Николай Дроздов четко сформулировал, чем отличается человек от животного. Тем, что он может верить, надеяться и любить. Именно эти составляющие формируют душу человека».

Коллекция минералов любезно предоставлена Национальным научно-природоведческим музеем НАН Украины, а также компанией «Геомаркет».

Галерея ARCANE ART создана как презентационная и коммуникативная площадка для всех, кто интересуется Объективным искусством.

По определению возникшему в начале XX вв, к объективному относится искусство способное переводить нас с уровня обыденного, субъективного восприятия действительности - на надличностный уровень бытия. В качестве наиболее известных примеров «объективного искусства» можно привести строения Стоун-хенджа и египетских Сфинксов, иконы Рублёва и фильмы Тарковского, полотна Брейгля, Рериха, Кандинского.

В своей культорологической деятельности галерея предполагает реализацию проектов по представлению различных форм «объективного искусства» не только в Украине, но и во всём мире.

Месторасположение галереи в историческом центре города на улице Десятинной выбрано не случайно. В период зарождения православия именно здесь была построена первая каменная церковь – Десятинная, и место это является знаковым для всех, кто связан с возрождением духовной традиции в Искусстве.



ЛАТЕРНАТИВНЫЙ РЕАЛИЗМ ГАЛИНЫ МОСКВИТИНОЙ

Латернативный реализм - стиль живописи Галины Москвитиной, основанный на особенном восприятии художником света, использовании в живописи концептуальных образов, непосредственно связанных с понятием «свет, светимость, светоносность». Картины, созданные в рамках направления, именуются Светангами («Лайтанги»). Они являются частью «приключений души», выражением духовного опыта в живописной форме, отображая пространство света в объективном мире.

Галина Москвитина - один из лучших графиков Украины, в своё время иллюстрировавшая Булгакова и Шекспира, на пике популярности исчезает со столичной арт-сцены и на 15 лет уединяется в ашрамах Индии, монастырях Китая. Пройдя долгий путь отшельничества, художница возвращается на Запад с серией живописных работ, отражающих её своеобразный духовный опыт. В 2011-12гг. в рамках мирового турне «Кодекс Света» картины Галины Москвитиной побывали в Милане, Лондоне, Тель-Авиве, Нью-Йорке.

Сайт художницы: http://www.galynamoskvitina.com

Контакты:

Татьяна Залива

PR-директор фонда Arcane Art

моб. 095 602 91 96 , e-mail: zaliva@aapf.com.ua