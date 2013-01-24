Первая страховая выплата «по дожитию» от MetLifeAlico в Украине. Интервью с клиентом

Как сообщалось ранее, в связи с окончанием 10-ти летнего срока накопительного договора страхования жизни, MetLife Alico осуществила первую выплату «по дожитию».

Получателем страховой выплаты стал житель Одессы - Данильчак Олег Александрович, который 10 лет назад доверил финансовую безопасность своей семьи компании MetLife Alico.

В личном письменном обращении к клиенту, Председатель Правления MetLifeAlicoотметил, что его охватывает чувство, сходное с ощущением, когда дети покидают родительский дом. Но в то же время сердце греет тот факт, что все эти годы сотрудники Компании работали с благородной целью - защитить семью клиента и обеспечить ей достойную поддержку в будущем.

Принимая во внимание важность данного события, в Одессу на встречу с клиентом приехала Директор департамента по развитию дистрибьюторской сетиMetLifeAlicoИнна Белянская с теплыми словами, пожеланиями и памятными подарками от компаний MetLifeAlicoи Евролайф Украина.



Во время встречи г-н Данильчак с удовольствием согласился поделиться своими эмоциями и воспоминаниями. На вопрос, что именно подтолкнуло его кпоиску финансового партнера, Олег Александрович кратко, но содержательно отвечает - двое несовершеннолетних детей.Чувство ответственности за безопасность семьи стало движущей силой в принятии данного решения. При выборекомпании-партнера Олег Александрович тщательно изучал ее историю, международный опыт и авторитет на рынке.

Дальнейшие планы на использование страховой выплаты семья держит в секрете, но во время интервью, г-н Данильчак упомянул о том, что намерен продолжить сотрудничество с MetLife Alico. На вопрос: Кому бы вы посоветовали такой продукт, как страхование жизни? – Олег Александрович ответил, что точно не тем, кто гонится за быстрой наживой. По его мнению, страхование жизни - это верное решение для тех, кто думает о своем будущем в долгосрочной перспективе, и кто понимает, что независимо от обстоятельств, семья должна быть финансово защищена.

И данное мнение абсолютно точно отражает миссию Компании и смысл страхования жизни в целом - чтобы каждый человек обрел уверенность в завтрашнем дне и создал платформу финансовой безопасности для своей семьи.

Важно отметить, что данный договор был заключён одним из финансовых консультантов компании Евролайф Украина еще в 2002 году. Уже более 10 лет Евролайф Украина занимает первое место среди страховых посредников на рынке страхования жизни и является партнером № 1 для MetLife Alico. Мы очень гордимся и ценим наши партнерские отношения, и благодарны каждому финансовому консультанту и директору, которые на протяжении многих лет несут в украинские семьи уверенность в завтрашнем дне.

С первыми выплатами по дожитию MetLife Alico выходит на новый этап сотрудничества с клиентами. В 2013 году количество получателей выплат по дожитию будет расти. Для этих целей Компания подготовила 5,5 млн. грн для последующих выплат клиентам, которые смогут воплотить свои мечты и планы в реальность.