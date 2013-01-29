Киевлянка получила миллион за фритюрницу

Киевлянка Инна Довга выиграла миллион бонусов (10 тыс. грн) в магазине сети цифровой и бытовой техники «Технополис», просто купив фритюрницу и тостер.

Новогодние праздники закончились, но приятные сюрпризы для покупателей – никогда. Главное знать, где их искать. Сеть «Технополис» подвела итоги акции «Выиграй миллион бонусов!», в которой приняли участие около 100 тыс. участников программы лояльности. Победителя определили случайным компьютерным отбором номеров карточек. Удача улыбнулась киевлянке Инне Довгой. Она покупала мелкую бытовую технику в подарок семье к новогодним праздникам, а уже сегодня может осуществить одну мечту сына – приобрести домашний кинотеатр.



«Я до сих пор не верю, что выиграла. Со мной раньше такого не случалось, – делится своими впечатлениями победитель розыгрыша Инна Довга. – У меня много разных скидочных и бонусных карточек, но до сих пор ни одна из них не приносила особой выгоды. А сейчас в «Технополисе» я выиграла миллион! Потрачу бонусы на то, что порадует детей. Мой сын давно хотел новый современный телевизор, но стеснялся сказать. Думаю, хватит еще и на другие приятные подарки детям», – говорит победитель розыгрыша.



Кроме того, еще тысяча покупателей сети получит призы по 5 тыс. бонусов каждый. Список счастливчиков доступен на сайте www.plus.technopolis.com.ua.



Напомним, акция проводилась во всех магазинах сети «Технополис». Для участия в розыгрыше нужно было сделать любую покупку с использованием бонусной карточки с 1 декабря 2012 по 13 января 2013 года.



Программа для постоянных покупателей «Технополис» дает множество преимуществ для своих владельцев.

Прежде всего, это бонусы за покупки. Постоянные покупатели могут накапливать на персональном «депозите» бонусы за покупки, которыми в любое удобное время можно рассчитаться в магазинах сети (100 бонусов = 1 гривна на покупки техники).



Также для держателей карт предусмотрен увеличенный срок возврата товара – до 30 дней.

Еще одно преимущество программы – это «защита цены».



«Клиент не тратит время на поиск нужного товара по наименьшей цене, т.к. знает, что получит 100 бонусов за каждую гривну разницы в цене, если в другом магазине товар окажется дешевле, чем в «Технополисе». Мониторинг цен осуществляет независимое агентство, бонусы насчитывает компьютерная программа, постоянный клиент получает лучшую цену безо всякого участия в процессе», – рассказывает Александр Черный, руководитель программы лояльности компании «Технополис».