Специальное предложение от SIXT Украина – долгосрочный прокат авто!

Прокат авто это весьма выгодно и удобно во многих жизненных ситуациях. Еще совсем недавно эта услуга была диковинкой на украинском рынке автомобильных предложений и услуг. Но прошло пару лет и прокат авто завоевал массу поклонников и вызвал к себе доверие, как самого надежного варианта передвижения по городу и за его пределами. Иностранные гости даже не задумываются, каким видом транспорта им воспользоваться для комфортного передвижения, ведь они автоматично прибегают к услугам автопроката. С каждым днем и украинские пользователи автомобильных услуг все больше обращаются в прокатные салоны и отдают предпочтение именно аренде авто, как одному из лучших вариантов для мобильного передвижения.



Прокат авто от компании SIXT Украина подойдет на все случаи жизни. Например, Вам нужно отправится в командировку в другой город, воспользуйтесь услугами проката авто и отправляйтесь в поездку на комфортном автомобиле. Или же Вы захотели отдохнуть, арендуйте авто и путешествуйте со всей семьей, получая все преимущества передвижения на автомобиле.

Бывают и такие ситуации в жизни, что автомобиль нужен не только на время отдыха или на пару дней командировки. Что же тогда делать? И где взять автомобиль на длительное время? Наша компания SIXT Украина легко может решить этот вопрос. Мы разработали для своих клиентов специальное предложение – долгосрочный прокат авто. Теперь вы можете арендовать авто не на один день, и не на одну неделю, а на несколько месяцев! И стоит заметить, что прокат авто по данному предложению обойдется Вам со значительной скидкой, размер который варьируется от 15% и до 25%.

Так, например, Skoda Fabia 1,4 (2008 г.) на период от 1-го до 3-ох месяцев обойдется Вам с 15 % скидкой в 468,35 € за 30 дней проката. По специальному предложению Skoda Octavia Tour 1,6 (2008 г.) предоставляется в прокат от 1-го до 3-ох месяцев с 15% скидкой за 675.75 € (30 дней проката) и с 20% скидкой - 636 € (30 дней) на долгосрочный прокат авто от 4-ох месяцев и более. Престижный автомобиль, такой как Audi A6 Quattro 3 (2007 г.) доступен для долгосрочного проката по специальному предложению со скидкой 25% на аренду авто сроком от 1-го до 4-ох месяцев проката, в итоге стоимость такого автомобиля составит 1598.25 € за 30 дней использования транспортного средства.

Все специальные предложения по данному тарифу включают в себя:

• Базовое страхование автомобилей от аварий и от угона транспортных средств;

• 24/7 профессиональный ассистанс от компании SIXT Украина;

• Систематический и плановый технический осмотр автомобиля;

• Замена резины в зависимости от сезона;

• Хранение резины.

Чтобы воспользоваться услугами долгосрочного проката авто от компании SIXT Украина обратитесь в любой из пунктов проката авто компании или позвоните по тел.: +38(044) 383-000-6 (круглосуточно). Также о всех предложения нашей компании Вы можете узнать на сайте sixt.ua/, где Вам предоставляется возможность сделать самостоятельно он-лайн бронирование авто всего за несколько минут.

Ваш надежный партнер мобильного и комфортного передвижения – SIXT Украина!