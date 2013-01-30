Оптимистичный взгляд в будущее: Киев – столица интерьерного дизайна

Май 2013 года обещает подарить одно из наиболее ярких событий в мире интерьерного дизайна. В Киеве состоится Гала-концерт ARTSPACE – интерьерной премии с призовым фондом 100 тыс. гривен. На нем будут обнародованы имена победителей конкурса, и состоится розыгрыш автомобиля.



Информацией о грядущем мероприятии с нами поделился Руслан Ковальчук - один из самых известных молодых дизайнеров Киева, участник ARTSPACE. Он выразил надежду, что столь значимое для сферы дизайна интерьера событие станет знаковым для украинской столицы. У нее есть все шансы стать центром формирования прогрессивных идей в данной области, как для Украины, так и для России.

Престиж конкурса существенно повышает тот факт, что председателем жюри в нем станет сам Пол Финч (Великобритания) – программный директор World Architecture Festival, статусного международного конкурса в области архитектуры. Это свидетельствует о высоком уровне открытого Всеукраинского конкурса и о той значимости, которую имеет дизайн интерьера в современной жизни.

Благодаря ARTSPACE можно будет детально ознакомиться с лучшими проектами в сфере архитектуры и дизайна интерьера, реализованными в стране за последние 2 года. Завершение отбора работ – 15 апреля 2013 г.



По материалам artpartner.com.ua