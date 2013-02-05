Комплексный аудит выявит все технические проблемы сайта

Важно понимать, что сайт – это не только набор букв и картинок, а сложный технический механизм, который иногда требует хирургического вмешательства.

Задумайтесь, почему два, казалось бы, внешне похожих сайтов, вызывают у вас разные эмоции. У них могут быть одинаковый колор и даже одинаковый текст. Сразу вы не отличите один сайт от другого. Ладно, перестаньте задумываться. Мы сразу вам ответим – дело в том, что мы называем удобством сайта. Сложным языком – "юзабилити".

Предположим, что вы собрались купить в Интернете мобильный телефон. Выбрали три предложения в трех разных интернет-магазинах. Наверное, все площадки предлагают вам товар по сходной цене. Где вы скорее купите телефон – в магазине, который предлагает вам совершить десять действий для покупки, или в том, где вы станете обладателем телефона за два клика? Безусловно, вы экономите собственное время, и покупаете телефон, нажав на кнопку мыши два раза.

Почему случается так, что один магазин предлагает вам пройти семь кругов ада, прежде вы совершите покупку? Ответ простой – у них плохое "юзабилити". Почему плохое? У нас есть ответ и на этот вопрос – в свое время они не провели комплексный аудит сайта.

Такой аудит позволяет выявить все технические проблемы сайта – начиная с вопроса безопасности и заканчивая тем, о котором мы говорим, юзабили. В сумме весь процесс состоит из шести этапов. Важно понимать, что сайт – это не только набор букв и картинок, иногда включающий в себя корзину для товаров. Это – сложный технический механизм, который иногда требует хирургического вмешательства.

Для определения необходимости такого вмешательства и нужен комплексный аудит. Собственно, каждый крупный и прибыльный зарубежный интернет-магазин начинается с создания удобства для покупателя. Признайтесь, даже в обычном супермаркете вы выбираете кассу без очереди, чем с оной. Потому что дорожите собственным временем. Так и в интернете.

Пресс-служба "Ашманов и партнеры Украина"

