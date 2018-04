Пресс-релиз «Об участии фонда Icon Private Equity в капитале Дельта-Банка и его финансировании»

В февральском номере Форбс-Украина (№2/24) в статье под названием «Шестое чувство», а также в интервью Лагуна Н.И. от 05.02.2013 на сайте forbes.ua содержится ряд ложных заявлений в отношении создания Дельта-Банка и взаимоотношений Icon Private Equity (далее Icon) с Лагуном Н.И.

В связи с указанной публикацией Icon заявляет следующее:

Акционерное участие Icon в Дельта-Банке:

Дельта-Банк был создан в 2005 году фондом Icon Private Equity Fund и Лагуном Н.И.. Изначально, Лагуну Н.И. принадлежало 30% акций в Банке, а Icon принадлежало 70% акций.

Распределение акций Банка в указанной пропорции между Icon и Лагуном Н.И. и обязанности партнеров были зафиксированы в ряде соглашений, заключенных в 2005-2006 годах и подписанных Лагуном Н.И., а именно:

 Меморандум относительно процедуры создания и структуры владения ООО «Коммерческий банк «Дельта» от 05 сентября 2005 года;

 Договор № Д-10/Е об уступке полного объема прав и обязательств относительно «Коммерческого банка «Дельта» от 10 июня 2005 года;

 Соглашения Акционеров об Инвестициях в Дельта-Банк от 03 марта 2006 года (Investment and Shareholders’ Agreement with respect to Delta Bank);

 Договор купли-продажи 100% долей в ООО «Коммерческий банк «Дельта» от 03 марта 2006 года;

В обеспечение исполнения вышеперечисленных соглашений, Лагун Н.И. передал 100% долей в Дельта-Банке в залог компании DCFU Limited, которая являлась дочерней структурой Icon. Залог был зарегистрирован 26 ноября 2007 года в Государственном реестре обременений движимого имущества.

Приобретение компанией Cargill 30% акций в Дельте и арбитражный процесс по иску Icon к Лагуну Н.И.:

В упомянутой статье журнала Форбс-Украина указано, что Icon не предпринимал никаких действий для защиты своих акционерных прав после приобретения американской компанией Cargill 30% акций в Дельта-Банке.

Защищая свои интересы, Icon в июле 2011 года подал в Лондонский международный арбитражный суд иск к Лагуну Н.И., в связи с нарушением последним условий акционерного соглашения в отношении Дельта-Банка, а также подал иски в украинские суды. В обеспечение иска Icon на акции Дельта-Банка, принадлежащие Лагуну Н.И., 27 декабря 2011 года был наложен арест.

Icon отстоял свои интересы в суде и Лагун Н.И. был вынужден заключить мировое соглашение и выплатить Icon значительную компенсацию. В настоящее время Icon подтверждает, что все финансовые обязательства перед фондом исполнены.



Основные требования Icon в арбитраже к Лагуну Н.И.:

 Возврат всей суммы финансирования, а также компенсация стоимости капитала, предоставленного Icon Лагуну Н.И. для развития Дельта-Банка, и обращение взыскания на все акции Дельта-Банка, принадлежащие Лагуну Н.И., в пользу Icon;

 Компенсация Лагуном Н.И. убытков, причиненных систематическими нарушениями акционерного соглашения;

 Запрет на действия Лагуна Н.И., которые наносят ущерб другим акционерам Дельта-Банка и могут привести к нарушениям акционерного соглашения.

Изучив принципы работы журнала Форбс-Украина, публикуемые материалы, уважая руководство и коллектив издания, полагаем, что несоответствующие действительности сведения, содержащиеся в статье «Шестое чувство», появились в силу недоразумения.

Icon обращается в журнал Форбс-Украина с требованием исправить некорректные заявления, сделанные в упомянутой статье.

Для защиты своих интересов, а также в рамках исполнения фидуциарных обязанностей, Icon оставляет за собой право опубликовать любые документы, связанные с инвестицией в Дельта-Банк, в случаях появления недостоверной информации от Лагуна Н.И.



