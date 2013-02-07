В 2013 г. Сеть «ЭКО МАРКЕТ» планирует открыть до 25 новых торговых точек

Генеральный директор ООО «ЭКО» Александр Ференец сообщил, что в 2013 г. Сеть продуктовых супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ» планирует открыть до 25 новых торговых точек в различных регионах Украины. Это будут как небольшие магазины «у дома», так и крупные супермаркеты гипер-формата. Напомним, что в 2012 г. было открыто 20 супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ».



Также Александр Ференец уверил, что традиционно увеличатся и объемы продаж ООО «ЭКО», а также расширится перечень ассортимента. При этом позиционирование «ЭКО МАРКЕТ» как сети экономных супермаркетов останется неизменным. «Пройденный компанией путь подтверждает правильность этой позиции, поэтому наши супермаркеты будут экономными для наших покупателей и в дальнейшем, а слоган компании на долгие годы останется неизменным: «ЭКО МАРКЕТ – экономный супермаркет».



Приоритетными направлениями деятельности компании в 2013 году станут также: дальнейшее развитие направления СТМ, запуск новой программы лояльности, обновление дизайна магазинов, модернизация сайта и усиление коммуникации с потребителями в Интернет-сообществах, а также неизменные акции и скидки для покупателей.



Одним из главных нововведений будущего года для Сети «ЭКО МАРКЕТ» станет развитие и расширение направления «Собственный импорт». «С 2012 года в компании работает отдел импортных закупок. Мы уже начали использовать прямой механизм взаимодействия с иностранными компаниями-производителями. Например, сыры мы завозим из Голландии, Германии, Дании, Франции, Польши. Мясные, рыбные и овощные консервы доставляем с помощью прямых поставок из стран Балтии, России, стран Западной Европы. Также активно налаживаем контакты с азиатскими поставщиками, особенно это касается импорта товаров непродовольственной группы – что, безусловно, порадует домохозяек как снижением цен, так и расширением ассортимента» – сообщил генеральный директор ООО «ЭКО». Также планируется расширение собственного импорта вин, деликатесов, кондитерских изделий и товаров для детей.



Александр Ференец официально заявляет, что рыночная позиция компании «ЭКО МАРКЕТ» в нынешнем году останется стабильной и прогрессивно развивающейся.



Напомним, что ООО «ЭКО» (Киев), владеющее Всеукраинской сетью супермаркетов «ЭКО МАРКЕТ», в 2012 году увеличило товарооборот на 24,50% по сравнению с 2011 годом – до 3,75 млрд. грн.

7 февраля 2013 года

Справка:

Сеть «ЭКО МАРКЕТ» работает в Украине с 2003 года. На данный момент компания насчитывает 95 супермаркетов в 32 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство.



За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО МАРКЕТ»,

polisuchenko@gmail.com

www.eko.com.ua