Жилому комплексу «Престиж Холл» присвоен рейтинг invAA

Независимое уполномоченное Рейтинговое агентство «IBI-Rating» присвоило рейтинг инвестиционной привлекательности на уровне invАА Жилищно-офисному комплексу «Престиж Холл» застройщика ООО «А.В.С.», который расположен по адресу: г. Киев, ул. Анри Барбюса, 37/1.

Инвестиционный проект с рейтингом invАА характеризуется отличной инвестиционной привлекательностью по сравнению с другими объектами рейтингования. Наблюдается незначительная чувствительность к воздействию инвестиционных рисков.

Рейтинговое агентство «IBI-Rating» отмечает факторы, которые повлияли на уровень рейтинга: наличие финансовой поддержки со стороны ПАО «КБ «Приватбанк»; выгодное месторасположение Жилого комплекса «Престиж Холл» (в центральной части г. Киев); наличие социальной и торговой инфраструктуры; соответствие цен на помещения в объекте рыночным ценам на аналогичные помещения и наличие программ лояльности и кредитования для покупателей; опыт введения в эксплуатацию жилых домов застройщиком ООО «А.В.С.».

Также при определении рейтинга было учтено, что Застройщик ведет строительство ЖК «Престиж Холл» на земельном участке, предоставленном в аренду до 2019 г., без существенных задержек.

«Многие застройщики пытаются привлечь внимание покупателей скидками, программами лояльности, индивидуальными предложениями, - комментирует Олег Дунда, руководитель проекта ЖК «Престиж Холл». – Но риски застройщика – это риски покупателя. Сейчас покупатели стали финансово более грамотными, поэтому прежде, чем принять решение о вложении средств в недвижимость, стараются узнать максимально о стабильном положении застройщика и его способности аккумулировать достаточные для реализации проекта ресурсы. Они ищут надежного застройщика с надежным банком-партнером. Иначе привлекательная цена теряет всякий смысл. Рейтинг инвестиционной привлекательности как раз дает покупателям представление о реальном положении дел в компании-застройщике, о его возможности финансировать строительство, не раскрывая при этом конфиденциальной информации».

Высокий рейтинг инвестиционной привлекательности Жилищно-офисного комплекса «Престиж Холл» - это результат соблюдения сроков и выполнения обязательств перед инвесторами. Так, в 2011-2012 гг. ООО «А.В.С.» были введены в эксплуатацию две очереди ЖК «Престиж Холл», на 2013 год запланировано введение в эксплуатацию III очереди строительства.

Источник: рейтинговое агентство «IBI-Rating»