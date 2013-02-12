Toyota Auris. Хэтчбек нового поколения

Новый Toyota Auris, который с недавнего времени представлен в салоне Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада», может предложить автолюбителям ряд преимуществ, которые выгодно отличают его от Ауриса предыдущего поколения. Это более продуманная организация внутреннего пространства, существенно уменьшенная высота авто, а также большое количество нововведений, призванных обеспечить водителю и пассажирам максимум удовольствия и комфорта.



Так, в Toyota Auris нового поколения с двигателем объемом 1,6 л появилась новая задняя подвеска, обеспечивающая автомобилю лучшую управляемость, плавность хода и повышенный комфорт. Еще одним нововведением стала коробка передач CVT – вариатор со спортивным режимом, который дает возможность перехода на семиступенчатый ручной режим управления, обеспечивает лучшую динамику, а также более плавное ускорение. Благодаря новой системе Valvematic мощность двигателя была увеличена с 124 л.с. до 132 л.с. Существенным преимуществом является и то, что Аурис теперь доступен с двигателем 1,33 л, который обеспечивает еще большую экономичность.

Также, новый Toyota Auris получил:

• систему помощи при парковке с функцией «помощник парковки» (в комплектации Lounge);

• светодиодные дневные ходовые огни;

• мультимедийную систему Toyota Touch с сенсорным дисплеем 6,1 дюйма с камерой заднего вида;

• отделку сидений комбинированной кожей;

• спортивные сиденья в комплектации Style;

• тонировку задних окон в комплектации Style;

• новые системы безопасности для двигателя 1,6 л: VSC, TRC, HAC;

• климат-контроль (для всех комплектаций авто).

Кроме того, новый Аурис олицетворяет принцип «разумного динамизма», предлагая более удобное внутреннее пространство и одновременно существенно уменьшенную общую высоту автомобиля.

• Высота автомобиля уменьшена на 55 мм.

• Центр тяжести опустился на 18 мм.

• Кресло водителя расположено ниже на 40 мм.

• Угол поворота управляемых колес уменьшен до 22 градусов.

• Регулировка сидения в вертикальной плоскости увеличена до +/-30 мм.

• Свободное пространство для коленей увеличено на 20 мм.

• Высота посадки водителя уменьшена до 540 мм.

Из этого вытекают следующие преимущества:

- Низкий центр тяжести и спортивная посадка водителя способствуют лучшему контролю и комфорту во время управления автомобилем.

- Уменьшенная высота сидения относительно земли облегчает высадку и посадку.

- Пространство для задних пассажиров стало еще более удобным.

- Уменьшение общей высоты положительно влияет на аэродинамику, делает авто более стильным и экономичным.

Такой убедительный список преимуществ не заставит покупателя Toyota Auris new сомневаться в правильности своего выбора. Приобрести новинку можно уже сейчас в официальном дилерском центре «ВиДи Автострада».*

Более подробную информацию узнавайте по телефону у консультантов салона: (044) 50333 50.

Добро пожаловать в Тойота Центр Киев «ВиДи Автострада»!

* Автомобиль доступен для покупки во всей дилерской сети ПИИ «Тойота-Украина»



«ВиДи Автострада» является неотъемлемой частью «ВиДи АвтоСити». На сегодняшний день «ВиДи АвтоСити» — это объединение четырнадцати дилерских центров в рамках автомобильных городков в Киеве («ВиДи АвтоСити Кольцевая» и «ВиДи АвтоСити Борисполь») и Одессе («ВиДи АвтоСити Одесса») общей площадью 50 000 кв. метров, это больше 100 моделей разных марок, это более 150 сервисных постов, которые обслуживают до 470 автомобилей в день. Это полный комплекс услуг, включая тест-драйв, покупку авто, страхование, лизинг, кредит, trade-in («обмен» автомобиля с пробегом на новый с доплатой разницы стоимости), официальный сервис, аксессуары и запчасти. Это единая Программа Лояльности «ВиДи АвтоСити», дающая возможность пользоваться скидками на обслуживание автомобиля, покупку аксессуаров и запчастей, а также получать дополнительные привилегии в любом дилерском и сервисном центре Киева и Одессы, входящем в состав Города Автомобилей. «ВиДи АвтоСити» — это премиальное обслуживание во всем. Это настоящий Город Автомобилей.



«ВиДи Автострада»

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