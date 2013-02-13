«Medoff Cayenne» получил золотую медаль «Продэкспо-2013» за исключительную мягкость

Впервые за 20 лет истории крупнейшего в СНГ продуктового форума «Продэкспо» перцовая настойка получила наивысшую награду в номинации «За исключительную мягкость». В этом году в конкурсе лучших алкогольных напитков принимали участие почти 400 брендов из 28 стран мира. Оценивало продукцию международное профессиональное жюри, в которое вошли ведущие специалисты-дегустаторы.

«Medoff Cayenne» изначально создавался, как «перцовая настойка премиум класса». Не удивительно, что он завоевал наивысшую награду в номинации «За исключительную мягкость», на крупнейшем продовольственном форуме «ПРОД ЭКСПО 2013». При изготовлении этого элитного напитка используется уникальный рецепт на основе кайенского перца. Потребители его полюбили за особый вкус и полезные свойства, ведь издавна перцовые настойки использовали при лечении простуд, особенно в зимний сезон»,- говорит главный технолог ООО «Крымская водочная компания», Сергей Григоренко.



Кайенский перец популярен во всем мире. Он культивируется во многих странах: в Индии, странах Юго-Восточной Азии (в Индонезии, Вьетнаме, Таиланде), Латинской Америки (Бразилии, Колумбии, Гвиане), в Западной Европе и Африке. Украинские производители решили использовать этот экзотический, для наших широт, перец при изготовлении классической, полюбившейся нашему потребителю перцовой настойки. «Medoff Cayenne» сочетает в себе полезные свойства кайенского перца и обладает мягким бархатным вкусом.



«Перцовки из Украины всегда пользовались спросом у российского потребителя, однако нашу комиссию приятно удивила мягкость напитка «Medoff Cayenne» и его рецептура», - говорит глава международной дегустационной комиссии конкурса алкогольных напитков «Продэкспо» Алексей Зайцев.

Справка

OOO «Крымская водочная компания» («КВК») – один из крупнейших производителей и экспортеров алкогольной продукции. На сегодняшний день в продуктовый портфель брендов «Крымской водочной компании» входят: водка «Medoff», «Природная коллекция», «Наша Марка», «Мърная», «Хуторок», коньяк и вино «Коктебель», слабоалкогольные напитки на натуральной основе «LONGmixER».



Компания обладает производственной базой полного цикла – производственные мощности «Крымской водочной компании» расположены в г. Симферополь. Инновационные разработки в сфере создания эксклюзивных алкогольных продуктов, гибкая маркетинговая политика и традиции качества позволили «КВК» войти в пятерку лидеров отрясли.