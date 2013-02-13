В Киеве презентована свободная энциклопедия «Татупедия», где будет содержаться информация о выполнении обещаний мажоритарщиками

Киев. 13 февраля. УНИАН. В Киеве презентован проект «Татупедия» - свободная энциклопедия украинского парламентаризма, где каждый гражданин будет иметь возможность высказаться относительно народных депутатов, избранных в мажоритарных округах.

Проект был представлен на пресс-конференции в УНИАН центром социально-политического мониторинга «Вектор».

Главный редактор Интернет-издания "Свобода Слова в Украине" Николай Филонов рассказал, что энциклопедия «Татупедия», которая доступна на сайте "Свобода Слова в Украине" (http://svobodaslova.in.ua/), является базой данных обещаний избранных в одномандатных округах депутатов Верховной Рады Украины VII созыва. Эти обещания зафиксированы не только в официальной предвыборной программе депутатов, но и в СМИ, агитационной продукции, "соглашениях" с избирателями.

Н.Филонов обратил внимание, что название проекта состоит из слова "депутат", написанного наоборот, с добавлением окончания "ия" наподобие названия "Википедия". Он объяснил, что слово депутат было написано наоборот не случайно, поскольку сайт будет больше ориентирован на негативные стороны деятельности народных избранников. Так, основная цель «Татупедии» - поставить народных избранников перед фактом политической ответственности. "Каждый небезразличный гражданин отныне будет иметь возможность направить в «Татупедию» информацию о предвыборных обещаниях народных депутатов и выразить собственное мнение в комментариях-характеристиках народных депутатов", - отметил он.

В пресс-релизе центра социально-политического мониторинга «Вектор» отмечается, что народный депутат Украины – своеобразная «священная корова» украинской политики. Он не несет ответственности перед законом, его невозможно отозвать (по крайней мере, пока), он может беспрепятственно изменять политические вкусы, предавая собственных избирателей.

"Единственным средством влияния на него может быть донесение до большинства избирателей фактов лжи политика – ваш депутат не придерживается своего слова, не выполняет зафиксированные в предвыборной программе обещания. Не голосуйте за него, поскольку он и в дальнейшем будет врать!", - заметили в центре.

"Мы стремимся напомнить депутатам все то, что они обещали во время избирательной кампании, заставить их выполнять собственные обязательства, обращать внимание общественности на факты циничного пренебрежения депутатами обязанностями, стимулировать политиков работать в межизбирательный период, делать добрые дела не только перед выборами", - отмечают инициаторы проекта.

Н.Филонов подчеркнул, что проект будет действовать исключительно в правовом поле, и если появится какой-то "компромат" на того или иного политика, "Татупедия" обязательно будет проверять эту информацию, в том числе будет обращаться за комментарием к этому политику.

Он отметил, что для большей ответственности народных избранников и для того, чтобы люди лучше ориентировались в их деятельности, проект намерен периодически публиковать информацию, размещенную в "Татупедии", в местной прессе того округа, в котором он был избран.

"Если этот маленький проект станет ступенькой к построению гражданского общества, мы заставим депутатов работать на округах не только во время избирательной кампании два, три месяца. Будем стимулировать депутатов, чтобы они работали и делали добрые дела весь избирательный период", - отметил Н.Филонов.

Он рассказал, что, по принципу "Википедии", каждый гражданин сможет дополнять страницу того или иного депутата на предмет выполнения им его обещаний, выразить свое отношение к мажоритарному депутату.

Кураторы проекта – члены Центра политического мониторинга будут благодарны всем небезразличным гражданам, которые будут присылать информацию о предвыборных обещаниях действующих народных депутатов, сделанных ими во время избирательной кампании, - материалы СМИ, агитационную продукцию, заявления и обращения. Особенно авторы рассчитывают на тех кандидатов, которые не попали в Верховную Раду.