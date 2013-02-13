«Мърная» выиграла 2 «золота» на крупнейшей международной выставке в Москве!

Украинская водка добавила в свой резерв сразу 2 золотые медали после победы на дегустационном конкурсе, который проходил в рамках самого крупного в СНГ продовольственного форума - «Продэкспо-2013».



Ежегодно в феврале проходит одно из самых масштабных мероприятий в сфере продовольствия и напитков, где производители имеют возможность продемонстрировать свои достижения, а также ознакомится с результатами работы лидеров мирового рынка. В рамках юбилейной, 20-ой по счету, выставки традиционно была организована международная дегустация напитков. В этом году за звание лучшего алкогольного напитка соревновались почти 400 брендов из 28 стран мира.



«Мы рады, что в этом году сразу две позиции из линейки водок торговой марки «Мърная», получили признание и награды. «Мърная Традиция», выиграла золотую медаль в номинации «Лучший вкус классической водки», благодаря своему чистому водочному вкусу и тонкому аромату, без посторонних оттенков. А «Мърной. Пшеничный колосок» профессиональное жюри вручило «золото» за «Наилучшую собственную рецептуру» - напиток отличается своей натуральностью и оригинальностью. Водка производится по авторской рецептуре, при этом, в каждой бутылке продукции находится пшеничный колосок»,- говорит главный технолог ООО «Крымская водочная компания», Сергей Григоренко.

Напомним, в прошлом году украинская водка «Мърная» также была награждена 2 золотыми медалями в номинациях «За уникальную рецептуру» (Мерная на молоке) и «За превосходное качество» (Мерная Древний Киев).



Справка

OOO «Крымская водочная компания» («КВК») – один из крупнейших производителей и экспортеров алкогольной продукции. На сегодняшний день в продуктовый портфель брендов «Крымской водочной компании» входят: водка «Medoff», «Природная коллекция», «Наша Марка», «Мърная», «Хуторок», коньяк и вино «Коктебель», слабоалкогольные напитки на натуральной основе «LONGmixER».

Компания обладает производственной базой полного цикла – производственные мощности «Крымской водочной компании» расположены в г. Симферополь. Инновационные разработки в сфере создания эксклюзивных алкогольных продуктов, гибкая маркетинговая политика и традиции качества позволили «КВК» войти в пятерку лидеров отрасли