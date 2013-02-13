Новый Генеральний Директор МетЛайф Алико в Украине

Метлайф Алико официально заявила об уходе на заслуженную пенсию Милана Фитко и объявила о назначении Джона Аксела Бромлей на должность нового Генерального Директора компании.



Д. Аксел Бромлей работает в Метлайф уже более 10 лет. Он начал свою карьеру как партнер по развитию отношений с международными брокерами и вскоре занял пост Менеджера в Уилмингтоне, США, развивая взаимовыгодное сотрудничество с партнерами-брокерами в странах Центральной и Латинской Америки.

В мае 2006 года Д. Аксел Бромлей был переведен на должность Менеджера по рисковым программам страхования от несчастного случая и болезней в странах ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта и Омана, а через год стал Региональным Директором в странах Южной Азии, Центральной и Восточной Африки.

В марте 2008 года Д. Аксел Бромлей был назначен Генеральным Директором Непала, а уже в сентябре 2009 года был переведен на должность Директора, управляющего четырьмя странами - Катаром, Бахрейном, Кувейтом и Оманом, и пребывал на этой должности до назначения Генеральным директором Метлайф Алико в Украине.

Д. Аксел Бромлей получил степень МВА, степень магистра международного менеджмента с углубленным знанием испанского языка, а также степень бакалавра международных отношений со специализацией на Ближнем Востоке и Арабских странах.

Комментируя свое назначение, Аксел Бромлей среди прочего, отметил следующее:

«Именно сейчас мы переживаем наиболее волнующее и важное время вместе с Метлайф Алико в Украине. Наша компания, которая недавно отметила десятилетний юбилей на украинском рынке, пользуется доверием тысяч клиентов и продолжает двигаться вперед. Уже много лет мы являемся лидерами на местном рынке страхования жизни, что является результатом самоотверженной работы наших сотрудников, уважаемых партнеров всех каналов продаж, результатом качества наших продуктов и высококачественного обслуживания клиентов.



Украина – очень важный рынок для Метлайф, и мы уверены, что в этой стране заложен потенциал для будущего роста. Опираясь на уже полученный десятилетний опыт и сформированный целостный и надежный фундамент Компании, мы набираем скорости и развиваемся еще динамичнее. Именно на этом основана наша стратегия, которую мы намерены воплотить в будущем»