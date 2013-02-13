КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ «УКРПОЧТЫ»?

Вот уже несколько лет подряд деятельность Украинского государственного предприятия почтовой связи (УГППС) «Укрпочта» вызывает огромный интерес у СМИ, общественности и бизнеса. В основном национальный оператор привлекает к себе внимание тем, что качество почтовых услуг ухудшается, количество отделений сокращается, а руководство ведомства в это время оплачивает дорогостоящие проекты или товары по завышенным стоимостям сторонним организациям.

На этот раз вопрос регулирования рынка почтовых услуг назрел в связи с тем, что 28 ноября 2012 года Министерство инфраструктуры Украины на своем сайте опубликовало проект изменений в Закон "О почтовой связи" http://www.mtu.gov.ua/uk/alias_50/30600.html Он предполагает введение лицензирования почтово-логистической деятельности, монополизацию национальным оператором почтовых отправлений весом до 50 грамм (включая экспресс-доставку корреспонденции), введение государственного регулирования ценообразования. Кроме того, предусмотрена монополизация «Укрпочтой» права доступа к абонентским почтовым ящикам. Чем такая инициатива может обернуться для отрасли, обсудили участники круглого стола «Как повлияют на отрасль почтовой логистики предложенные изменения к ЗУ «О почтовой связи?», который состоялся 12.02.2013 в пресс-центре «ЛИГАБизнесИнформ».

Развитие почтовой инфраструктуры действительно стратегическое направление развития экономики, и готовность государства вкладывать средства в почтовую инфраструктуру не может не радовать. Но с какой целью это делается? «Освоить» инвестиции или создать фундамент для развития экономики? Что нужно государству: наличие работающей инфраструктуры или миллионы, потраченные на промоушен национального оператора?

По мнению экспертов, почтовая инфраструктура с точки зрения экономической безопасности страны имеет такое же значение, как транспортная или телекоммуникационная инфраструктура. И не важно, в чьей собственности она находится. Главное – чтобы она служила фундаментом для развития других отраслей и экономического роста и обеспечивала стабильные налоговые поступления. А предлагаемые изменения фактически уничтожают рынок подписки периодической прессы, ликвидируют негосударственные международные пункты почтового обмена, существенно ограничивают деятельность локальных почтовых операторов, специализирующихся на письменной корреспонденции.

Участники круглого стола заинтересованы в развитии рынка почтово-логистических услуг и хотели бы поддержать конструктивный диалог, наметившийся между представителями государственных структур, УГППС «Укрпочта» и бизнеса. «Конкурентная среда на рынке почтово-логистических услуг выгодна и государству, и клиентам, и получателям отправлений. Любое регулирование посредством лицензирования, квалификационных требований, регулируемых тарифов, территориальных ограничений и т.д. приведет только к коррупции и ограничению конкуренции» – считает Валентин Калашник, президент Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ). «Недопустимо лишать заказчика почтовой услуги права самостоятельно выбрать себе поставщика услуги почтовой логистики, а тем более наказывать, в случае если такой поставщик нарушает какой-то нормативный акт» – подчеркнул он. По мнению российского эксперта по почтовой логистике Национальной Ассоциации Дистанционной Торговли Игоря Зубова, «Укрпочте» стоит оптимизировать свои бизнес-процессы прежде, чем искать альтернативные источники дохода путем административного регулирования.

Предложенные изменения идут в разрез во многих местах с национальным и европейским законодательством, но, в первую очередь, они противоречат позиции государства относительно дерегуляции рынков и развитию рыночной конкуренции. «Такие изменения действительно противоречат антимонопольному законодательству, и Антимонопольный комитет ни в коем случае их не пропустит. У нас есть полномочия предотвратить монополизацию рынка и мы ими воспользуемся» - прокомментировал ситуацию Антон Балаба, представитель Антимонопольного комитета Украины. Такого же мнения относительно предложенных изменений и Украинский Союз Промышленников и Предпринимателей. Вице-президент УСПП Иван Петухов отметил необходимость остановки внедрения норм законопроекта в части монополизации рынка и поддерживать свободную конкуренцию.

Отказ от преференций в виде монополии на ряд услуг национальным почтовым операторам является и мировой тенденцией. С 2011 года на территории Европейского союза все национальные операторы почтовой связи лишились каких-либо монопольных прав. УГППС «Укрпочта» имеет монопольные права на оказание ряда услуг уже более 20 лет. Какую пользу это принесло стране, государству, пользователям? Отсутствие конкуренции лишает компанию мотивации к развитию, а ее заказчиков – шансов получить качественный сервис, поскольку оставляют вне закона операторов, которые могли бы вести свою деятельность более эффективно. Национальный почтовый оператор должен иметь такие же права и обязанности, как и другие участники рынка.

Если же государство все-таки предоставляет монопольные права на отдельные универсальные услуги – такая монополия в обязательном порядке должна быть ограничена во времени, а параметры услуги, хоть и не на высоком уровне, но должны быть жестко регламентированы, контролироваться и наказываться за их не выполнение. При этом другие операторы почтового рынка должны иметь право предоставлять аналогичные услуги, в случае, если они предоставляются более качественно. Таким образом, если отправителю уровень качества национального оператора будет недостаточен, отправитель может воспользоваться услугами другого почтового оператора (законно работающего оператора), который такую же услугу может предоставить дороже, но качественней. Как следствие, национальный почтовый оператор, чтобы не терять ключевых бизнес-клиентов, будет вынужден постоянно совершенствовать свои процессы, и постоянно перевыполнять заявленный уровень услуг. Такой принцип заложен в немецком законодательстве и на сегодняшний день является наиболее эффективной моделью организации почтового рынка.

Эксперты уверены, что такую модель реально реализовать в Украине – лишь бы на это была политическая воля. При таком подходе государство может полностью отказаться от любых субсидий для УГППС «Укрпочта» на доставку и на содержание сети.

На сегодняшний день рынок почтовой логистики Украины представлен УГППС «Укрпочта» и более 120 частных компаний, и национальный оператор проигрывает в конкурентной борьбе из-за своей негибкости, неспособности реагировать быстро. Одна из причин: тарифы жестко регламентированы государством, и УГППС «Укрпочта» не только не имеет право самостоятельно их повышать, но и снижать. «Для успешной коммерческой деятельности УГППС «Укрпочта» жизненно важно предоставить право самостоятельно определять тарифы для корпоративных клиентов, исходя из условий конкретной задачи (качества предварительной сортировки и другой предпочтовой подготовки, регионального распределения отправлений, использования дополнительных сервисов, например, наложенный платеж от получателей и, как следствие, дополнительных доходов почты)» - отметил Валентин Калашник. И как раз предоставление возможности национальному оператору быть более гибким в своей тарифной политике, могло бы значительно облегчить ситуацию на рынке, и исключить необходимость вводить дополнительные ограничения для других участников рынка.

Генеральный директор УГППС «Укрпочта» Оксана Плотникова считает диалог по обсуждению ситуации на рынке перспективным. «Почтовая отрасль должна работать по чётким правилам, согласно нормам Всемирного почтового союза. Наше предложение, возможно, немного радикально, но благодаря ему почтовый рынок Украины может получить чёткие прозрачные правила, приемлемые для всех операторов. Поэтому сегодня мы сидим за этим круглым столом и готовы обсуждать и вырабатывать общие решения, чтобы взвешенно представить законопроект Кабинету Министров Украины и Верховному совету» - сказала она.

Позиция частных логистических компаний, международных почтовых операторов, издателей периодической прессы, профильных ассоциаций и Антимонопольного комитета была однозначной: Закон в данной редакции принимать нельзя. Чтобы законы и нормативы выполнялись, они должны соответствовать объективным физическим и социальным законам, обычаям, принятым в обществе. Бессмысленно создавать нормы, которые будут противоречить человеческой природе и законам бизнеса, они все равно будут массово нарушаться, но главное – они будут культивировать мнение, что нарушать законы – это естественно. Участники круглого стола не собираются опускать руки и договорились о создании специальной рабочей группы по рассмотрению данного законопроекта и выработке более действенных механизмов регулирования рынка почтовых услуг.