Портал ivi.ru создал подборку романтических сериалов для просмотра онлайн в День Святого Валентина

Онлайн-кинотеатр ivi.ru собрал огромную коллекцию фильмов и сериалов, которые раскрывают все грани любви. Сделать выбор из большого разнообразия картин на романтическую тему поможет фильтр, сортирующий сериалы по году и стране выпуска, а также аннотации и отзывы пользователей.

Романтические сериалы нравятся тем, кто мечтает встретить свою половинку, создать крепкую семью, научиться понимать любимого человека и находить компромиссы в сложных ситуациях. Особенно актуальной эта тема становится в уютные зимние вечера, когда есть время остановиться и прислушаться к своему сердцу.

На сайте видеопортала ivi.ru можно смотреть романтические сериалы онлайн (http://www.ivi.ru/videos/all/series/romanticheskie/by_day/). Самыми популярными среди пользователей портала являются сериалы «Отчаянные домохозяйки», «Тюдоры», «Дневник доктора Зайцевой» и «Плохие». Всего на сайте представлено больше сорока романтических сериалов, доступных к просмотру онлайн.

Американский сериал «Отчаянные домохозяйки» является хитом портала ivi.ru. На протяжении нескольких сезонов сериал собирал миллионы зрителей по всему миру и получил за свою восьмилетнюю историю около 50 различных премий, в том числе три премии «Золотой глобус», семь премий «Эмми», четыре награды Гильдии киноактёров США и более 100 номинаций. В центре сюжета сериала — жизнь четырех подруг-домохозяек, которые живут неподалеку друг от друга на Вистерия Лейн, их проблемы и скелеты в шкафах.

Стоит отметить сериал «Тюдоры», действие которого охватывает период правления Генриха VIII. «Тюдоры» — это увлекательный и во многом правдивый рассказ о представителях знаменитого рода. Хитроумные интриги, коварные заговоры, головокружительные романы, великие планы, сокрушительные поражения, дружба до гроба и смертельное предательство, блеск и нищета — все это и многое другое есть в «Тюдорах».