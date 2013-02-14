Ассоциация профессионалов похоронного дела заявляет о незаконной монополизации рынка ритуальных услуг в крупных городах

Киев. 14 февраля. УНИАН. В Киеве и ряде крупных городов Украины происходит незаконная монополизация рынка ритуальных услуг частными фирмами, а также созданы коррупционные схемы, которые значительно увеличивают стоимость услуг для граждан.

Об этом представители Международной общественной организации «Международная ассоциация профессионалов похоронного дела» (МАППД) заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Руководитель общественной организации «Киевский городской комитет спасения бизнеса», член МАППД Николай Криворот сообщил, что на сегодня рынок ритуальных услуг столицы фактически разделяет между двумя частными структурами. Такие структуры, на основании договоренности и за определенное материальное вознаграждение, получают оперативную информацию из медицинских учреждений о фактах смерти. После чего связываются с родственниками умерших и «настойчиво рекомендуют» воспользоваться услугами их фирмы.

При этом, как отметил К.Криворот, представители таких частных структур часто предлагают услуги, предоставлять которые, согласно действующему законодательству, частные фирмы не имеют права. В тоже время это не мешает таким фирмам рекламировать такие услуги на своих сайтах. К таким услугам относятся чистка кишечного тракта умершего, маска на лицо, обмывание и одевание тела и некоторые другие.

«Эти услуги - исключительно прерогатива морга, и оказываются они бесплатно», - подчеркнул Н.Криворот.

По его мнению, деятельность таких структур является ничем иным, как мошенничеством, о котором представители МАППД информировали правоохранительные органы, после чего в отношении некоторых представителей указанных выше структур были возбуждены уголовные дела. Однако, как отметил Н.Криворот «рассматриваются эти уголовные дела следователями, которые не могут определить мошенничество это или нет, с сентября 2012 года».

Как сообщил частный предприниматель, предоставляющий ритуальные услуги в городе Николаев, член МАППС Дмитрий Смирнов, похожая схема уже тритий год действует и в этом регионе.

По его словам, рынок ритуальных услуг Николаева разделили между собой несколько фирм, созданных на подставных лиц. При этом, как сообщил Д.Смирнов, управление этими фирмами фактически осуществляет ряд руководителей медучреждений города.

В свою очередь председатель Союза предпринимателей Кривого Рога, член МАППД Ирина Туровская заявила, что в этом городе также сложилась сложная ситуация на рынке ритуальных услуг.

«Рынок ритуальных услуг в Кривом Роге монополизирован и погряз в коррупционных схемах, которые одобрены городской властью», - заявила она.

Частный предприниматель из Одессы, член МАППД, общественный деятель Геннадий Частковский заявил, что в Одессе на автомобилях, а также в помещениях коммунального предприятия расклеены логотипы и контакты определенной частной структуры, которая контролирует почти весь рынок ритуальных услуг города.

«Сегодня город Одесса уже, наверно, дошел до точки кипения в том плане, что данная структура контролирует 85% рынка ритуальных услуг, начиная от кладбища, где продаются места только для одной похоронной фирмы, и всего что касается услуг медицинских учреждений», - сообщил он.

По информации представителей МАППД, монополизация рынка ритуальных услуг приводит к существенному удорожанию таких услуг для граждан. Так, если минимальная стоимость захоронения (в данном случае кремация) в Киеве составляет 2-3 тыс. грн, то в случае обращения в вышеуказанные структуры придется заплатить в 3-4 раза больше, утверждают в ассоциации.

Несмотря на то, что все обращения представителей МАППД в государственные структуры с просьбой вмешаться в сложившуюся ситуацию с монополизацией рынка ритуальных услуг не дали результатов, в ассоциации все таки надеются, что власть найдет время для решения столь важной проблемы. В противном случае представители МАППД не исключают проведение митинга с «венками и гробами» под зданием Кабинета министров Украины.