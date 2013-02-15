«АРМА-Украина» заявляет о задолженности 150 млн грн роялти кабельными операторами за ретрансляцию аудиовизуальных произведений в 2012 г.

Киев. 15 февраля. УНИАН. Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина», организация по коллективному управлению правами, заявляет о том, что в прошлом году кабельные операторы (провайдеры программной услуги) задолжали 150 млн грн роялти авторам за ретрансляцию аудиовизуальных произведений.

Об этом сообщил исполнительный директор «АРМА-Украина» Роман Семешко сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Что касается 150 миллионов — это цифра, которая не взялась непонятно откуда... По статистическим данным, за 2012 год 1,5 млрд грн получили кабельные операторы доходов от своей деятельности... Если взять несложные механизмы... двумя постановлениями Кабинета министров №71 и 72, действующими с 2003 года, предусмотрено, что с доходов кабельные операторы должны выплачивать 5% за смежные права и 5% за авторские права», - пояснил он.

По оценкам ассоциации, с 2003 года сумма невыплаченных кабельными операторами роялти превысила 500 млн грн.

Р.Семешко отметил, что в стране ведутся дискуссии о том, кто должен платить вознаграждение за использование объектов авторских и смежных прав путем их кабельной ретрансляции - провайдер программной услуги (кабельный оператор), телеканалы или их дистрибьюторы, хотя это определено на законодательном уровне, а за неуплату предусмотрены внушительные штрафы и даже уголовная ответственность.

Он добавил, что в начале этого года «АРМА-Украина» инициировала открытие уголовного производства относительно 6 кабельных операторов (провайдеров программной услуги) в Киеве, Сумской области и Крыму.

По словам директора Украинского музыкального альянса Павла Калениченко, кабельные операторы обязаны платить роялти, поскольку этот вопрос юридически решен на всех уровнях. Однако до сих пор большая часть операторов нарушает закон.

Кинорежиссер, глава Авторского совета ВОО «Синема» Олег Фиалко считает, что кабельные операторы все понимают, но «цинично находят лазейки, чтобы «заговорить» проблему».

По его мнению, чтобы решить этот вопрос, можно пойти двумя путями — ужесточить ответственность за невыполнение закона или обратиться в Еврокомиссию с просьбой о невключении Украины в европейский контекст.

Продюсер, член правления Ассоциации продюсеров Украины Олег Валуйсков акцентировал внимание на том, что невыплата роялти в Украине приводит к тому, что украинские авторы не могут получить роялти, которое собрано для них за рубежом.

«Мы до последнего пытаемся довести до ведома участников рынка, что судебные процедуры приемлемы с моральной точки зрения только тогда, когда возникает конфликт... «АРМА-Украина» будет действительно подавать иски, но исходя не из убытков, которые причиняются, а исходя из механизма компенсации за каждое незаконное (или без разрешения) использование по каждому произведению», - подчеркнул Р. Семешко.

Он отметил, что «АРМА-Украина» за 4 месяца работы (с сентября 2012 года, когда ассоциация получила первое вознаграждение) собрала 75 тыс. грн роялти, которые были распределены между авторами, продюсерами и музыкальными продюсерами.

Исполнительный директор уточнил, что пока ассоциация заключила около 30 договоров о выплате роялти с кабельными операторами, а всего их насчитывается в Украине около 700.

Он напомнил, что телеканалы покупают у авторов права на трансляцию произведений, а кабельные операторы платят за ретрансляцию.

Р. Семешко добавил, что ассоциация будет обращаться в профильный комитет Верховной Рады, профильные ведомства и госструктуры, которые участвуют в разработке законопроектов в сфере авторских прав, чтобы найти общую точку зрения на эти проблемы у всех участников рынка.

По мнению участников пресс-конференции, неразрешенность вопроса с выплатой роялти может повлиять на применение к Украине санкций Торговой промышленной палаты США, заседание которой запланировано на 20 февраля этого года.

Кроме того, Международный Альянс Интеллектуальной Собственности отмечает в Украине очень высокий уровень цифрового и физического пиратства и предлагает закрепить за Украиной статус "Prioriy Foreign Country", что означает, что страна официально станет "пиратом № 1" в мире, ведь ни одна другая страна на сегодняшний день такого статуса не имеет.

Справка УНИАН. Союз объединений граждан «Ассоциация по управлению аудиовизуальными правами «АРМА-Украина» имеет статус организации по коллективному управлению правами и предлагает субъектам хозяйствования, в частности, провайдерам программной услуги (операторам кабельного телевидения), IPTV провайдерам, интернет-провайдерам, VOD и ОТТ провайдерам, гостиницам, заведениям общественного питания и другим субъектам режим "единого окна" в использовании объектов авторского и смежного права в аудиовизуальной сфере при осуществлении их коммерческой деятельности, а также предоставляет доступ ко всей информации относительно распределения полученного вознаграждения среди правообладателей.

Членами ассоциации являются Ассоциация продюсеров Украины, Международная ассоциация AGICOA (Женева, Швейцария), ВОО «Синема», Коалиция исполнителей и продюсеров Украины и Лига аудиовизуальных правообладателей.

В настоящее время «АРМА-Украина» имеет в управлении более 215 тысяч украинских и зарубежных аудиовизуальных произведений.