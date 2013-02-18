Национально-патриотические партии 21 февраля проведут всеукраинский форум «В защиту украинского языка и государственности»

Киев. 18 февраля. УНИАН. Национально-патриотические партии и общественные организации 21 февраля проведут всеукраинский форум «В защиту украинского языка и государственности».

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель общества «Просвита» им. Тараса Шевченко Павло Мовчан.

По его словам, необходимость проведения форума возникла из-за с чрезвычайной обеспокоенностью общественности в связи с угрозой разрушения украинской государственности, игнорированием властью основных национальных украинских ценностей: языка, истории, культуры, традиций, церкви.

П.Мовчан убежден, что необходимо «заставить» Президента выполнить обещания по принятию закона об основах языковой политики в новой редакции, которую разработала рабочая группа. «Мы будем призывать всех лидеров оппозиции оказывать сопротивление и защищать не только право на «кнопку», но и право на слово, на родной язык», - сказал он.

По словам П.Мовчана, в Украине ведется «колоссальная русификация».

Как заявил первый заместитель председателя УНП Иван Заец, следствиями языковой политики власти стало осложнение ситуации в стране, деление ее на регионы, что является большой опасностью для украинской государственности и нации. И.Заец убежден, что информационное пространство и образовательная сфера имеют строиться на использовании украинского языка как государственного.

По его мнению, в политической деятельности оппозиции должны произойти «большие изменения». «Оппозиция должна консолидировано выступать против попыток режима Януковича переосновать Украинское государство через новую Конституцию и через введение второго государственного языка - русского. Создается такое впечатление, что и «Батькивщина», и «УДАР» делегировали функцию защиты украинского языка как государственного только одной фракции - «Свобода», - сказал И.Заец и отметил, что это является стратегической ошибкой оппозиции.

И.Заец сообщил, что лидерам парламентских оппозиционных партий уже направлено приглашение принять участие в работе форума.

По его словам, на форуме планируется принять обращение к Президенту и гражданам Украины.

В свою очередь доктор юридических наук, профессор Владимир Василенко отметил, что если украинцы хотят жить в независимом, национальном, демократическом государстве европейского типа, они должны предоставить приоритет защиты украинского языка.

По словам В.Василенко, «кремлевские импершовинисты с помощью своих прислужников в Украине» хотят сделать из Украины «неукраиноязычную страну».

Заместитель председателя ОО «Українська справа» Алексей Кляшторный согласился с тем, что политика нынешней власти - это политика уничтожения украинской нации. «Уничтожение украинского языка, которое прямо является политикой нынешней власти, начиная с Президента Януковича и заканчивая министром образования, молодежи, спорта, и фактически всего гуманитарного блока Дмитрия Табачника, - это первый этап к уничтожению украинской нации как таковой», - отметил он.