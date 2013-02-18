Домбровский должен просить ГПУ расследовать незаконное решение ВАСУ о лишении депутатского мандата - адвокат

Киев. 18 февраля. УНИАН. Представитель народного депутата Александра Домбровского в Высшем административном суде Украины Светлана Кустова рекомендует своему доверителю обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать обстоятельства принятия судьями ВАСУ заведомо неправосудного решения о лишении А.Домбровского депутатских полномочий.

Об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

С.Кустова напомнила, что в своем решении суд ссылается на письмо Министерства внутренних дел, в котором написано о нарушениях закона в ходе парламентских выборов в 71-м и 11-м избирательных округах.

«У нас есть четкая процедура установления преступления: суд первой инстанции устанавливает преступление и виновных в совершении этого преступления, суд второй инстанции подтверждает решение, суд третьей инстанции забивает гвоздь в гроб статуса народного депутата. После этого Верховная Рада голосует и лишает его полномочий», - отметила юрист.

Учитывая такой порядок, С.Кустова выразила недоумение по поводу действий ВАСУ.

«Я не могу понять относительно презумпции невиновности. Уголовное дело возбуждено, но оно даже не передано в суд. Проходят только следственные действия, и на основании письма Министерства внутренних дел моего народного депутата (А.Домбровского - УНИАН) и Павла Балогу лишают мандата», - заявила она.

«Я вижу здесь на лицо 37 год. Мы к нему идем семимильными шагами», - заявила юрист. По ее словам, «здесь привлекли Министерство внутренних дел к разрешению политических конфликтов. Это неприемлемо».

По мнению юриста, власть в лице депутатов от Партии регионов в этой ситуации обязана обратиться в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру и рассматривать вопрос не лишения моего доверителя мандата, а «вопрос привлечения МВД к политическим репрессиям».

С.Кустова добавила, что будет рекомендовать своему доверителю обратиться в ГПУ. В частности, просить прокуратуру расследовать факт вынесения судьями заведомо неправосудного решения. «Здесь судьи напрямую нарушили 81 статью Конституции Украины (речь идет об основаниях для досрочного лишения депутата его полномочий - УНИАН)», - сказала юрист.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля Высший административный суд Украины лишил депутатских мандатов Павла Балогу и Александра Домбровского.

Поводом для такого решения ВАСУ стал иск депутата Верховной Рады VI созыва Юрия Кармазина, который заявил о фальсификациях выборов в округах № 11 (Винницкая область) и № 71 (Закарпатская область).

"Признать отсутствие у Домбровского Александра Сергеевича и Балоги Павла Ивановича статуса и полномочий народных депутатов. Счесть невозможным достоверное установление результатов выборов 28 октября 2012 года в одномандатных округах № 11 и № 71", - говорится в резолютивной части решения.

Высший административный суд своим решением обязал ЦИК провести повторные выборы в этих округах.