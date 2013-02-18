Осуждение экс-заместителя председателя Старобешевской РГА Канна является политической расправой - защитники

Киев. 18 февраля. УНИАН. Задержание и осуждение к 10 годам лишения свободы по обвинению во взяточничестве бывшего первого заместителя председателя Старобешевской РГА Донецкой области Ивана Канна является политической расправой.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили жена, общественный защитник И.Канна Татьяна Канна, его адвокат Валерий Буняк и руководитель Донецкой городской организации партии "Фронт Змін" Илья Пономаренко.

"Мой муж никогда никаких взяток не брал, а сидит из-за того, что, находясь в должности, никогда не поддерживал Партию регионов по всем ее делам", - сказала Т.Канна.

"Мы считаем что дело является надуманным, необоснованным, в нем отсутствуют доказательства. Единственное, чем это дело обосновывается, - И.Канна был единственным среди представителей органов самоуправления в Донецкой области от партии "Батькивщина", - отметил В.Буняк. Поддерживая мнение защитников, И.Пономаренко отметил, что, "к сожалению, в последние годы только оппозиционные руководители сидят в СИЗО или тюрьмах, а другие - освобождаются на подписку о невыезде или получают условные сроки".

Говоря о сути дела, В.Буняк рассказал, что пять лет тому назад И.Канн был задержан сотрудниками УБОП и Генеральной прокуратуры по обвинению в якобы вымогательстве 50 тыс. дол. взятки и получении первой части суммы - 3 тыс. дол., от донецкого предпринимателя за предоставление разрешений на аренду мусорной свалки для проведения утилизации мусора и рекультивации земли. Адвокат отметил, что в действительности соответствующие документы на пользование были предоставлены предпринимателю на законных основаниях без какого-либо вознаграждения за это. Впрочем, как отметил В.Буняк, дело основывалось на заявлении предпринимателя и неизвестного посредника, через которого якобы был передан первый транш денег. При этом, как отметил защитник, задержание И.Канна, как "обязывают законы оперативного жанра", почему-то произошло не во время так называемой передачи взятки, а через несколько дней. Более того, по словам В.Буняка, во время обысков в доме должностного лица и в его служебном кабинете никаких вещественных доказательств, то есть денег, найдено не было.

Также адвокат отметил, что, изучая материалы дела, он обратил внимание на то, что разрешений судов на проведение обысков у И.Канна сотрудникам УБОПу не давалось, так же как не предоставлялось права проводить в отношении должностного лица оперативно-розыскные мероприятия негласного характера, а собранные доказательства и показания заявителей отличаются по времени, месту события, названиях валюты и сумме.

В.Буняк отметил, что результатами таких действий правоохранителей стало то, что его подзащитный, находясь в СИЗО, семь раз объявлял голодовку, пытаясь привлечь внимание наблюдательных органов, общественности к своему делу, но напрасно.

Подытоживая, адвокат сказал: "Цель этого дела - запугать других чиновников, что с ними будет то же самое, что и с И.Канном, если они будут сотрудничать с оппозицией".

Как сообщалось, И.Канна был руководителем штаба БЮТ в Старобешевском 55-м избирательном округе на выборах в Верховную Раду 2007 года и председателем Старобешевской районной организации ВО «Батькивщина».