«Зеленое» золото от «Green Day»

Украинские производители продолжают покорять европейский алкогольный рынок своими новинками. На крупнейшей международной специализированной выставке - «ПРОДЭКСПО 2013», потеснив лидеров, законодателем новых экологических стандартов стала новая эководка «Green Day».

Ежегодная выставка в Москве собирает ведущих производителей и дистрибьютеров алкогольной отрасли более чем из 63 стран мира. Украинская компания «Алеф-Виналь» представила участникам свой новый продукт - премиальную эководку «Green Day». Новинка вызвала большой интерес не только у экспертов, но и у крупнейших дистрибьютеров российского рынка.

Подтверждением этому стала золотая медаль, завоеванная на международном дегустационном конкурсе, прошедшем в рамках »Продэкспо». В конкурсе участвовало почти 400 алкогольных напитков из 28 стран мира с разных континентов. Несмотря на жесткую конкуренцию, эководка «Green Day» в «слепом» тестировании завоевала наивысшую награду в номинации «За превосходное качество и экологическую чистоту».

Дегустаторы с многолетним опытом отметили, что «Green Day» отличается легкостью и безупречно чистым вкусом. « В европейских странах «экопродукты» уже давно стали частью повседневной жизни. Это естественное желание любого человека, - покупать продукты, выращенные в естественных условиях без применения различных «улучшателей» рассказывает Сергей КОРОЛЬЧУК, руководитель водочного направления. В состав рецептуры «Green Day» входят только натуральные ингредиенты, безопасные для организма человека. Добавьте сюда специально купажированную воду, которая по своему минеральному составу и чистоте идентична родниковой воде, природную фильтрацию, которая копирует процессы, происходящие в живой природе, и мы получим премиальную эководку «Green Day». На словах это выглядит просто и быстро, но поверьте, за этой простотой стоит многолетняя работа наших технологов и специалистов высочайшего уровня, их любовь к продукту и делу, которому они посвящают всю свою жизнь».

Но самое главное, по словам Сергея. Корольчука то, что, специалистам компании удалось снизить содержание альдегидов и сивушных масел в водке «Green Day» в 2,5 раза по сравнению с существующими ГОСТами. При умеренном употребление такого напитка утро следующего дня вы встретите без последствий. Сейчас мы готовимся к первым поставкам нашей премиальной эководки в европейские страны и с оптимизмом оцениваем наши перспективы. Спустя неделю после выставки нас буквально завалили заказами » - говорит Сергей Корольчук.