Журналист Лещенко обратился в ЕСПЧ по поводу непредоставления ему украинскими чиновниками информации, за какую стоимость Янукович приобрел участок в Межигорье

Киев. 20 февраля. УНИАН. Журналист Сергей Лещенко обратился в Европейский суд по правам человека по поводу непредоставления ему украинскими чиновниками информации о том, за какую стоимость Президент Украины Виктор Янукович в 2010 году приобрел земельный участок площадью 1,76 га на территории резиденции Межигорья под Киевом.

Об этом С.Лещенко сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я занимался Межигорьем фактически с 2008 года - внимательно отслеживал все имевшие место пертурбации. Как известно, все Межигорье занимает 140 гектаров. Из них в аренде В.Януковича находился небольшой участок, который он формально оформил на себя для того, чтобы иметь юридические основания там жить. Этот участок занимает 1,76 гектара. До 2010 года этот участок был у него в аренде и вдруг попал в частную собственность к Президенту (он был указан в его декларации за 2010 год), - сказал С.Лещенко. Он заметил, что, занимаясь «межигорской темой», он неоднократно обращался в Вышгородскую райгосадминистрацию с просьбой сообщить цену, за которую этот участок приобрел В.Янукович, но постоянно получал отказы. «Мне не сообщили даже дату, когда был приобретен этот участок. Соответственно, они нарушили мое право о доступе к публичной информации», - отметил С.Лещенко.

По его словам, попытки обжаловать действия местных чиновников в суде результата не дали: он проиграл дела во всех трех судебных инстанциях, из-за чего вынужден обращаться за помощью в ЕСПЧ.

Журналист объяснил, что в его обращении в Евросуд речь идет о непредоставлении ему чиновниками данных, вопреки Закону «О доступе к публичной информации». «Насколько я понимаю, суд может признать или нарушение Конвенции (по правам человека - УНИАН), или не признать нарушения Конвенции. (В случае) Признания нарушения может быть прямое обязательство предоставить информацию и может быть компенсация денежная», - отметил С.Лещенко.

По его словам, если Европейский суд признает, что чиновник своим решением не предоставлять информацию нанес государству ущерб на сумму компенсации, то он должен нести ответственность. «Я думаю, следующим шагом должно быть обращение в прокуратуру с запросом о возбуждении дела против этого чиновника», - отметил С.Лещенко, добавив: «А в общем это делается, чтобы чиновники понимали, что их действия контролируются, за их действия последует ответственность - не сейчас, так позже при этой власти, или при следующей».