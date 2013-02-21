«Параллель» наращивает объемы поставок нефтепродуктов от концерна PKN Orlen

Компания «Параллель», крупный нефтетрейдер Востока Украины и член Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров, подписала контракт с концерном PKN Orlen на продолжение стабильных поставок нефтепродуктов, объемы которых на 30% превысят закупки прошлого года. Это подтвердила генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко на рабочей встрече с главой представительства концерна АО «Орлен Летува» (входит в состав нефтяного концерна PKN Orlen) в Украине Игорем Майстренко, прошедшей накануне в Донецке.



Законтрактованный объем поставок с двух НПЗ польского концерна PKN Orlen в 2013 году почти на треть превысит объемы прошлого года и составит 158 тысяч тонн, из которых часть нефтепродуктов будет произведена на Мажейкяйском НПЗ (Литва) и часть на Плоцком НПЗ (Польша). Кроме того, контрактом предусмотрена возможность закупки дополнительных объемов для обеспечения растущего спроса на данное топливо в сети «Параллель».

Как сообщают в компании «Параллель», в 2012 году у концерна PKN Orlen было закуплено 122 тыс. тонн топлива в рамках планового контракта, кроме того, «Параллель» в связи с активным развитием сети, периодически приобретала у своего партнера дополнительные спотовые партии нефтепродуктов.

«Наши приоритеты остаются неизменными, - отметила генеральный директор компании «Параллель» Елена Хилиенко, - это порядочность и качество. Такими же чертами, на мой взгляд, обладает и наш многолетний партнер – концерн PKN Orlen. Поэтому мы наращиваем объемы поставок с заводов этого концерна и я гарантирую, что львиную долю реализуемых в нашей сети нефтепродуктов в течение всего этого года будет занимать топливо производства концерна PKN Orlen. На наших АЗК оно будет представлено линейкой фирменного топлива Perfekt».

Игорь Майстренко, глава представительства АО «Орлен Летува» в Украине, отметил стремление литовского НПЗ к постоянному повышению качества своего продукта: «Мы продолжаем работать над совершенствованием нашего топлива. В 2012 году завод инвестировал в модернизацию производства около 94 млн. долларов, в этом году планируется вложить еще столько же. Сегодня АО «Орлен Летува» поставляет топливо во многие страны Европы, а одним из стратегических партнеров в Украине для нас была и остается компания «Параллель». В этом году по объемам закупки нашего топлива «Параллель» является лидером среди всех украинских компаний», - подчеркнул он.



Справка

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 117 АЗК, из них 36 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора.

Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 12 АЗС реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.



Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

С октября 2012 года является членом Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.