25 февраля женские организации под стенами ВР проведут марш "Верните нам наши права"

Киев. 21 февраля. УНИАН. Под стенами Верховной Рады Украины 25 февраля женщины проведут марш "Верните нам наши права".

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщила одна из организаторов марша, лидер Всеукраинского женского движения "За свободную Украину" Раиса Шматко.

"Мы рассчитываем на как можно большее количество людей. Предварительно, будет 1-2 тысячи человек. Приедут представительницы из многих областей", - отметила Р.Шматко.

По ее словам, женщины будут требовать у власти вернуть бесплатную медицину и образование, отменить пенсионную и медицинскую реформы, провести обсуждение с общественностью Трудового кодекса, а также ввести запрет на продажу земли. По мнению организаторов марша, в связи с неудачной экономической политикой должно подать в отставку правительство Николая Азарова.

Кроме того, Р.Шматко добавила, что они будут требовать обеспечения возможности полноценного воспитания и ухода за детьми, а также ввести отдельную уголовную ответственность за насилие над женщинами.

Лидер женского движения подчеркнула, что часть требований будет касаться обеспечения прав Юлии Тимошенко в местах лишения свободы. Так, по ее словам, участники марша будут требовать, чтобы наблюдение за заключенной осуществляли исключительно женщины, а из помещений для личной гигиены изъяли виденаблюдение.

Как отметил присутствующий на мероприятии председатель Гражданского Конституционного конгресса Юрий Збитнев, его организация также присоединится к проведению марша "Верните нам наши права".

Организаторы сообщили, что акция начнется в 11.00.