Общественность инициирует создание альтернативного школьного учебника по истории

Киев. 21 февраля. УНИАН. Общественность инициирует создание альтернативного варианта учебника для школьников по истории Украины.

Об этом во время круглого стола в УНИАН сообщил доктор экономических наук, политик и общественный деятель Вячеслав Кредисов.

"Украинская история не должна быть выхолощена. Она должна быть такой, чтобы человек имел право изучать, что там написано. Мы должны знать не только точечно: немного кто-то знает о Холокосте, кто-то знает о Степане Бандере", - отметил В.Кредисов.

Участники мероприятия пришли к согласию в том, что данная инициатива будет иметь общественную поддержку, а для создания подобного учебника можно будет привлечь широкий круг специалистов.

Вместе с тем, по мнению народного депутата от ВО "Батькивщина" Александра Бригинца, альтернативный учебник по истории Украины вряд ли можно будет утвердить при действующем руководстве Министерства образования, и он сможет носить лишь характер пособия - то есть дополнительной литературы для школьников. Однако, подчеркнул он, для широкого издания такой книги в государстве найдутся инвесторы, а само пособие будет иметь спрос в обществе.

По мнению народного депутата от ВО "Батькивщина" Олега Канивца, в Украине уже существует альтернативное пособие по истории Украины, изданное во Львове, поэтому не обязательно создавать новую книгу, а можно доработать существующую.

На уточняющее вопрос УНИАН относительно даты выхода такого издания В.Кредисов отметил, что решение о начале работы над его созданием уже принято, однако конечных сроков еще нет. "Я могу точно сказать, что это будет новая книга, которая будет отличаться от существующих. Пока принято решение начать подготовительную работу и сформировать состав авторов", - сказал В.Кредисов.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году во Львове были изданы два учебных пособия: "Вступ до історії України" авторства Андрея Закалюка и "Історія України" для учеников 10–11 классов группы львовских историков под ред. Андрея Козицкого.

По словам автора пособия А.Закалюка, «в новом учебнике по истории Украины упущено много тем - бой под Крутами, термин «геноцид», также нет темы Украинской повстанческой армии, темы диссидентов, шестидесятников, темы Украинской революции XX века». А.Закалюк отмечал, что дети в 5-м классе впервые знакомятся с историей Украины, они затем всю жизнь помнят именно эту историю. «Мы издали пособие полноценное – с давних времен и до нынешнего времени, где полно раскрыты эти темы», - отметил он.

В августе в Управлении образования Львовского городского совета сообщили, что управление закупит 2 тыс. экземпляров пособия, которое учителя истории во львовских школах смогут использовать в качестве дополнительного источника.

Львовский городской совет решением сессии от 11 октября в 2012 г. решил выделить средства на закупку пособий для всех школ города.

В то же время 21 ноября 2012 года министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Табачник отметил, что ученики школ должны изучать историю Украины по учебникам, утвержденными его ведомством.