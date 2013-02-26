Автоперевозчики Киевской области обвиняют ОГА в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов

Киев. 26 февраля. УНИАН. Автоперевозчики Киевской области обвиняют Киевскую областную государственную администрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов, соединяющих пригородные населенные пункты Киевской области - Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Об этом представители семи компаний-автоперевозчиков заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня 7 автоперевозчиков, которые перевозят из области в Киев около 100 тыс. человек, и около 300 маршруток не вышли на маршруты в знак протеста против непрозрачных конкурсов на обслуживание маршрутов», - сказал один из организаторов акции Богдан Хмельницкий.

По его словам, в результате конкурса, проведенного в августе 2012 года при содействии заместителя главы Киевской облгосадминистрации Владимира Максименко и начальника управления промышленности, транспорта и связи Сергея Диденко, маршруты были переданы от автоперевозчиков Киевской области одесской компании «Север-транс», которая не обладает достаточным парком для осуществления перевозок.

При этом, по словам Б.Хмельницкого, представители «Север-Транс» обращались к автоперевозчикам, которые были отстранены от соответствующих маршрутов, с предложением выполнять перевозки по документам «Север-транса» и оплачивая «Север-трансу» 50% дохода.

«Север-транс» рассчитывает, что мы согласимся работать под их документами, но мы не согласны и требуем провести честный пересчет голосов и балов. Мы были вынуждены обратиться в суд», - сказала коммерческий директор компании перевозчика “Клайт” Анна Полищук.

Она сообщила, что заседание Киевского окружного административного суда, на котором будет рассмотрен иск автоперевозчика, состоится 7 марта.

Кроме того, автоперевозчики обращались в прокуратуру.

«Мы взяли обязательства по перевозке льготников, обслуживанию социальных маршрутов, доставляем детей в школы из удаленных деревень, но нас решили выкинуть с рынка. «Север-транс» убирает социальные маршруты и будет монополистом», - заявил директор компании «Кио-транс» Виталий Шиденко.

В то же время, народный депутат Вячеслав Кутовой сообщил, что он обратился с депутатским обращением к главе Киевской ОГА, но не получил ответа.

По словам Б.Хмельницкого, акция протеста автоперевозчиков продлится, «пока не будет проведен пересчет балов и не будут уволены С.Диденко и В.Максименко».

«Мы пойдем в Генпрокуратуру, дойдем до обладминистрации и будем проводить там акцию до тех пор, пока наш вопрос не будет решен по сути», - сказал Б.Хмельницкий.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года водители пригородных маршрутов Киева заявили о готовности выйти на акции протеста, требуя отменить проведенный Киевской областной администрацией тендер, в результате которого они могут потерять право на обслуживание 178 областных пассажирских маршрутов.

В Киевской области работают свыше 100 перевозчиков.