Эксперты: Болонская система привела к оттоку кадрового потенциала из Украины

Киев. 26 февраля. УНИАН. По результатам широких общественных слушаний на тему образования в Украине, большинство специалистов выступили с критикой введенной в государстве с мая 2005 года Болонской системы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко, исполнительный директор Украинского педагогического клуба Сергей Ветров.

"Один из главных выводов наших слушаний, хотя об этом было известно и раньше, уже бьют тревогу специалисты давно, что возникла дорога с односторонним движением. Молодые люди, имея финансовые возможности, выезжают учиться в Европу и часто там остаются. Европа пополняет свой кадровый резерв за счет наших студентов", - сказал С.Ветров, комментируя результаты общественных слушаний.

По его словам, только 10-15% присутствующих во время публичных дискуссий специалистов поддержали Болонский процесс в Украине. Около 30% говорили о сложности и недостатках Болонской системы, но не видели альтернативы, 60% выразили негативное отношение.

С.Ветров отметил, что представители научного общества, которые высказывались за Болонский процесс, опирались на то, что европейские образовательные стандарты лучше украинских, поэтому отечественная система должна перенимать опыт. В противовес этому утверждению, во время общественных слушаний было сообщено, что ведущие европейские университеты так и не присоединились к Болонской системы. Кроме того, как отметил С.Ветров, специалисты выразили убеждение, что Болонский процесс способствует падению качества обучения в стране, а также способствует выезду студентов за границу.

Как отметила один из организаторов данного обсуждения, руководитель информационно-аналитического управления Всеукраинского общественного движения «Украинский выбор» Елена Маркосян, в обществе будет развернута просветительская работа по результатов этого обсуждения, а также будет наработан ряд законодательных инициатив для улучшения ситуации в отечественной сфере образования.

Общественные слушания проходили на протяжении января-февраля 2013 года в 7 городах Украины: Киеве, Донецке, Одессе, Севастополе, Харькове, Житомире и городе Ривне.

Болонская конвенция была подписана 19 июня 1999 года в городе Болонья министрами образования 29 стран Западной и Центральной Европы. В мае 2005 года к конвенции присоединилась Украина. Настоящий документ вводит единые стандартизированные подходы к организации учебного процесса и функционирования высшей школы в Европейском Союзе.