«ЭКО МАРКЕТ» открывает второй магазин в Переяславе-Хмельницком

2 марта 2013 года ООО «ЭКО» открывает второй супермаркет Сети «ЭКО МАРКЕТ» в Переяслав-Хмельницком Киевской области. Новый магазин размещен на улице Богдана Хмельницкого, 32. Он станет 96-м магазином сети в Украине.

Новый «ЭКО-маркет» в Переяслав-Хмельницком занимает торговую площадь 600 м. кв., а покупателей будет обслуживать 6 касс. Ассортимент нового супермаркета, несмотря на среднюю площадь, внушителен – он составит более 10 000 наименований товаров. Среди них будут как собственные торговые марки «ЭКО-маркета», так и разнообразные товары лучших украинских и зарубежных производителей: свежее мясо, крупы и кондитерские изделия, фрукты и овощи по низким ценам.



Магазин расположится в удобном месте в центре города, где, несмотря на большое количество высотных строений, практически отсутствуют продуктовые магазины. «Экономный» супермаркет в этом районе рассчитан как на местных жителей, так и на работающих там людей. В нем очень удобно будет осуществлять ежедневные покупки, поскольку можно в любое время на протяжении дня, не выбираясь в большой «ЭКО МАРКЕТ» гипер формата, приобрести все самое необходимое по тем же низким ценам.

Во время торжественного открытия нового «ЭКО-маркета» посетителей магазина ждут приятные сюрпризы. 2 марта первые 500 покупателей, которые приобретут товаров на 100 грн. и больше, гарантированно получат продуктовые наборы от Сети «ЭКО-маркет». Также среди покупателей на сумму свыше 100 грн. и наличия в чеке любой продукции партнера акции ТМ «Три корочки», будут определены обладатели ценных призов: кофеварки эспрессо, кухонного комбайна, микроволновой печи, телевизора, ноутбука.

Кроме хороших ценовых предложений посетителей ожидает веселая развлекательная программа, выступления местных творческих коллективов, конкурсы, викторины. Для детей предусмотрены отдельные развлечения, к ним в гости придут любимые сказочные персонажи.

Сеть «ЭКО МАРКЕТ» хорошо известна жителям Переяслав-Хмельницкого, так как в городе работает еще один супермаркет гипер-формата с торговой площадью 2600 м. кв., который был открыт летом прошлого года.

26 февраля 2013 г.

Справка:

Сеть супермаркетов «ЭКО-маркет» на данный момент насчитывает 95 супермаркетов в 32 городах Украины. В сети представлены продукты питания, бытовая химия, товары первой необходимости. Также имеется свое производство - пекарни, кулинарные и мясные цеха, в некоторых магазинах есть собственное кондитерское производство. Официальный слоган компании отражает ее основную концепцию «ЭКО-маркет - экономный супермаркет!».

За дополнительной информацией обращайтесь:

пресс-служба Сети «ЭКО-маркет»,

press@eko.com.ua

www.eko.com.ua