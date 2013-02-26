22 марта 2013 в 15:00 состоится специальная пресс-конференция с Владимиром Познером

Вниманию представителей СМИ! 22 марта 2013 в 15:00 в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» (ул. Борщаговская, 152-Б) состоится специальная пресс-конференция с выдающимся тележурналистом и публицистом, легендой советского и российского телевидения,

обладателем Международной премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2012» - Владимиром Познером Организаторы:

Генеральная дирекция общенациональной программы

«ЧЕЛОВЕК ГОДА» и

издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа»

17-я церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012»

состоится 23 марта 2013 в 15:00 в НДИ «Украина».

Контактные телефоны Генеральной дирекции:

тел. 280-98-84

т / ф. 280-10-93

smi@ludinaroku.com.ua

www.ludinaroku.com.ua

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