22 марта 2013 в 15:00 состоится специальная пресс-конференция с Владимиром Познером
15:46, 26 февраля 2013Последние события
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Вниманию представителей СМИ!
22 марта 2013 в 15:00
в пресс-центре «Сегодня Мультимедиа» (ул. Борщаговская, 152-Б)
состоится специальная пресс-конференция
с выдающимся тележурналистом и публицистом, легендой советского и российского телевидения,
обладателем Международной премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2012» -
Владимиром Познером
Организаторы:
Генеральная дирекция общенациональной программы
«ЧЕЛОВЕК ГОДА» и
издательский холдинг «Сегодня Мультимедиа»
17-я церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2012»
состоится 23 марта 2013 в 15:00 в НДИ «Украина».
Контактные телефоны Генеральной дирекции:
тел. 280-98-84
т / ф. 280-10-93
smi@ludinaroku.com.ua
www.ludinaroku.com.ua
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