23 марта 2013 в НДИ «Украина» состоится семнадцатая торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2012»

Звездный состав участников Гала-концерта Церемонии:

• Тото Кутуньо(Италия)

• Марыля Родович (Польша)

• Сергей Захаров (Россия)

• Аркадий Укупник (Россия)

• Владимир Кузьмин (Россия)

• Владимир Засухин (Украина)

• Юрий Рыбчинский (Украина)

• Ани Лорак (Украина)

• Ангелина Завальская (Украина)

• Владимир Ткаченко (Украина)

• Анатолий Шпарев (Украина)

• Анастасия и Виктория Петрик (Украина)

Среди почетных гостей:

Обладатель Международной Премии «Человек года - 2012» - легендарный тележурналист

и публицист - Владимир Познер

Обладатель Специальной Международной Премии им. Михаила Воронина «За высокий стиль жизни» народный артист СССР - Василий Лановой

Ведущие Церемонии: Юрий Горбунов и Григорий Решетник



Церемонию открывает КРАСНАЯ ДОРОЖКА (начало в 15: 00, 23 марта 2013 года в НДИ «Украина») На звездную дорожку приглашены выдающиеся политические и государственные деятели, известные бизнесмены, звезды искусства, шоу-бизнеса и спорта, дипломаты и специальные гости.

Сценическое действо НАЧИНАЕТСЯ в 16:00.

Аккредитация журналистов, операторов и фотографов на торжественную церемонию состоится с 20 по 22 марта 2013 года (включительно) с 13.00 до 18.00 в холле информационного агентства «УНИАН» (ул. Крещатик, 4)

Также аккредитоваться Вы можете в офисе Генеральной дирекции

по адресу: ул. Суворова, 19-а, оф.2

Для аккредитации необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины и журналистское удостоверение. За справками обращайтесь к Генеральной дирекции программы «Человек года».

Контактные телефоны дирекции:

тел. 280-98-84, т / ф 280-10-93,

smi@ludinaroku.com.ua, info@ludinaroku.com.ua