23 марта 2013 в НДИ «Украина» состоится семнадцатая торжественная церемония вручения премии «ЧЕЛОВЕК ГОДА - 2012»
Звездный состав участников Гала-концерта Церемонии:
• Тото Кутуньо(Италия)
• Марыля Родович (Польша)
• Сергей Захаров (Россия)
• Аркадий Укупник (Россия)
• Владимир Кузьмин (Россия)
• Владимир Засухин (Украина)
• Юрий Рыбчинский (Украина)
• Ани Лорак (Украина)
• Ангелина Завальская (Украина)
• Владимир Ткаченко (Украина)
• Анатолий Шпарев (Украина)
• Анастасия и Виктория Петрик (Украина)
Среди почетных гостей:
Обладатель Международной Премии «Человек года - 2012» - легендарный тележурналист
и публицист - Владимир Познер
Обладатель Специальной Международной Премии им. Михаила Воронина «За высокий стиль жизни» народный артист СССР - Василий Лановой
Ведущие Церемонии: Юрий Горбунов и Григорий Решетник
Церемонию открывает КРАСНАЯ ДОРОЖКА (начало в 15: 00, 23 марта 2013 года в НДИ «Украина») На звездную дорожку приглашены выдающиеся политические и государственные деятели, известные бизнесмены, звезды искусства, шоу-бизнеса и спорта, дипломаты и специальные гости.
Сценическое действо НАЧИНАЕТСЯ в 16:00.
Аккредитация журналистов, операторов и фотографов на торжественную церемонию состоится с 20 по 22 марта 2013 года (включительно) с 13.00 до 18.00 в холле информационного агентства «УНИАН» (ул. Крещатик, 4)
Также аккредитоваться Вы можете в офисе Генеральной дирекции
по адресу: ул. Суворова, 19-а, оф.2
Для аккредитации необходимо при себе иметь паспорт гражданина Украины и журналистское удостоверение. За справками обращайтесь к Генеральной дирекции программы «Человек года».
Контактные телефоны дирекции:
тел. 280-98-84, т / ф 280-10-93,
smi@ludinaroku.com.ua, info@ludinaroku.com.ua