«Микоген-Украина» считает неправомерным требование налоговой об уплате 18 млн грн налогов и штрафов

Киев. 26 февраля. УНИАН. Компания «Микоген-Украина», являющаяся одним из лидеров по производству сырья для выращивания шампиньонов, считает неправомерным начисление ей налогов и штрафных санкций на сумму 18 млн грн за пользование льготами в 2011-2012 годах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор компании Мирослав Загорский.

«Нам начислили налоги и штрафные санкции задним числом. Это полный абсурд», - сказал он, уточнив, что местная налоговая служба превысила свои полномочия при проведении проверки.

«Штрафы начислены не только за 2012 год, но и за 2011-й, по результатам которого предприятие уже успешно прошло проверку», - добавил гендиректор «Микоген-Украина».

В частности, по словам М.Загорского, главная претензия к «Микоген-Украина» со стороны районной налоговой службы состоит в том, что компания пользовалась налоговой льготой как сельскохозяйственное предприятие, якобы не являясь таковым.

При этом М.Загорский уточнил, что в свое время Украинский центр стандартизации и сертификации выдал удостоверение, что "Микоген-Украина" является сельхозпредприятием, а налоговая, в свою очередь, предоставила разрешение на пользование льготами, включая нахождение предприятия на фиксированном налоге.

Гендиректор "Микоген-Украина" также рассказал о том, что после предоставления районной налоговой службой требований об уплате 18 млн грн налогов, из которых 16,3 млн грн составляют льготы и санкции в связи с неуплатой НДС, компания подала апелляцию в Государственную налоговую службу в Тернопольской области. Однако 21 февраля в офис предприятия, где на тот момент находились иностранные инвесторы, явились работники налоговой милиции и полностью заблокировала его работу.

«Зачем нам устраивать «маски-шоу»? Нас хотят так запугать?», – задал М.Загорский риторический вопрос.

«Интересный факт, что когда налоговая «бомбила» наше предприятие, в этот момент президент Янукович обсуждал с президентом Коморовским инвестиционный климат Украины», - добавил он.

При этом М.Загорский заявил, что компания не против перехода на общую систему налогообложения, но это должно быть сделано в соответствии с Налоговым кодексом, когда компанию за полгода предупреждают об изменении системы налогообложения.

Присутствовавший на пресс-конференции глава совета директоров ассоциации «Союз грибопроизводителей Украины» Сергей Кравчук подтвердил, что «Микоген-Украина» правомерно пользовалась налоговой льготой, уточнив, что это также подтверждается ответом из Министерства финансов Украины.

Также С.Кравчук отметил, что случай с «Микоген-Украина» может стать опасным прецедентом, поскольку такие же претензии могут быть выдвинуты к другим предприятиям грибной отрасли, что отрицательно скажется на ее развитии.

Справка УНИАН. «Микоген-Украина» (Тернопольская обл.) – компания с иностранными инвестициями, занимающаяся производством и реализацией компостного мицелия для выращивания шампиньонов. Производит в среднем 30 тыс. тонн шампиньонов в год, занимая 40% отечественного рынка компоста для выращивания шампиньонов.

В ноябре 2012 года «Абрис Силл Мид-Маркет Фанд ІІ ЭлПи» (г. Джерси, Нормандские острова) выкупил часть в уставном фонде компании «Микоген-Украина», что обеспечило ему превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Выручка «Микоген-Украина» за 11 месяцев 2012 года составила 72 млн грн.