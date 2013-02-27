Для уменьшения дотационности местных бюджетов Оксана Калетник предложила расширить перечень доходов к ним

26 февраля в г. Ямполь Винницкой области состоялась пресс-конференция народного депутата Украины, первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Оксаны Калетник. Мероприятие было посвящено проблемам дотационности территорий Винницкой области.

Недостаточная налоговая база как округа № 16, так и области в целом, повлияла на уровень дотационности Ямпольського, Крыжопольского, Чечельницкого, Песчанского и Могилев-Подольского районов, которая выше среднего показателя по Украине. Так, при 44% по Украине, этот показатель в областном бюджете составляет 61%, а по округу колеблется от 60% (Крыжопольский район) до 82% (Могилев-Подольский район). Значительно высокий уровень дотационности Могилев-Подольского района объясняется недостаточным объемом налога с доходов физических лиц (удельный вес 59% в доходах Первой корзины общего фонда).

Чтобы решить проблему дотационности территорий Винницкой области народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Оксана Калетник предлагает расширить перечень доходов так называемой Первой корзины.

Если мы хотим быстро решить проблему дотационности местных бюджетов, необходимо расширить перечень доходов Первой корзины.

Предлагаю для этого внести изменения в Бюджетный кодекс: на долю налога на прибыль или долю акциза передать в местные бюджеты, - рассказала Оксана Калетник на пресс-конференции, которая состоялась 26 февраля в Ямполе.

Чтобы увеличить доходную часть в бюджете развития, можно, скажем, 50% налога на землю, который во Второй корзине, зачислять в районный бюджет, а 50% - в сельский, поселковый, городской. По решению районного совета можно перенести доходы из общего фонда, куда поступает налог на землю, в специальный фонд и таким образом пополнить бюджет развития. Тогда уже средства из бюджета развития можно будет использовать на развитие территорий - строительство детских садов, школ, амбулаторий, реконструкцию устаревшей инфраструктуры, что в целом повлияет на качество жизни населения и приведет к существенному улучшению.

Однако дотационность бюджета на уровне 60% не является большой проблемой. Даже в Могилев-Подольском при дотационности бюджета во Второй корзине плата за землю, удельный вес которой составляет 37% и которая остается в бюджете. Проблема в другом - объясняет народный депутат. - Нет стимула в дотационных бюджетов, - а их в Украине 99,9%, - до наращивания Первой корзины. Это отбивает желание заниматься налогами и порождает утриманицьке отношение к бюджету. Необходим стимул, и ничего не нужно придумывать. Нарастил Первую корзину - получил дополнительный финансовый ресурс, который направляешь на узкие места в своем бюджете. А в нынешних условиях, где отсутствует стимул, есть смысл побороться за любой налог госбюджета тем, у кого очень низкий уровень дотационности. Когда территория получит небольшую часть налога госбюджета, станет уже самодостаточной территорией с дополнительным ресурсом и стимулом.

В 2013 году правительство вновь намерено бороться с дефицитом бюджета за счет местных общин. Поэтому разговоры о необходимости перебросить бюджетную пирамиду и, наконец, сформировать главную смету страны снизу вверх с применением определенных нормативов на одного жителя, как это делается в развитых странах, пока остаются лишь разговорами, заявила народный депутат.

Эффективная децентрализация бюджета возможна только при условии проведения административно-территориальной реформы, - убеждена Оксана Калетник. - Нужно сбалансировать полномочия относительно получения доходов и осуществления расходов. Реформу нужно осуществить следующим образом: передать местным советам финансовый ресурс не только на содержание фактической сети бюджетных учреждений, а обязательно оставить средства на развитие.

В нынешних условиях, когда в реализации административно-территориальной реформы еще не приступили, ситуацию можно изменить, когда бюджет текущего года пересматривать по итогам первого квартала. И прежде чем народный депутат Оксана Калетник инициировать такие изменения в бюджет, она призывает общественность и местные общины активно участвовать в обсуждении этого вопроса. Убеждена, что мы должны пересмотреть распределение субвенции на осуществление мероприятий по социально-экономического развития территорий, в этом году предусмотрена в размере 6 миллиардов гривен. Но Конституция и Бюджетный кодекс гарантирует каждой общине одинаковое право на получение общегосударственных финансовых ресурсов для своего развития, т.е. по закону должен действовать принцип справедливого распределения. Винницкой, как известно, от распределения этой субвенции ничего не досталось. Поэтому я как народный депутат инициировать пересмотр распределения средств капитальных расходов по региональному развитию в пользу Винницкой, - заверила Оксана Калетник.

Народный депутат Оксана Калетник призывает местные общины, власти и СМИ активно участвовать в обсуждении проблемных вопросов и выносить их на рассмотрение в Комитет по вопросам бюджета.