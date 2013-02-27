Общественность Ирпеня инициирует референдум по вопросу отставки мэра и горсовета

Киев. 27 февраля. УНИАН. Общественные активисты города Ирпень Киевской области внесли представление в территориальную избирательную комиссию о регистрации инициативной группы для проведения референдума по вопросам досрочного прекращения полномочий городского головы и горсовета.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Ассоциации прав граждан Украины Владимир Лесик.

"За 2,5 года ни городским головой Владимиром Скаржинским, ни депутатами, которые образовывали провластное большинство, абсолютно не решались и не поднимались проблемы местной общины. Все, чем занимался совет во главе с мэром - это, как правило, выделение земельных участков в городе Ирпень", - заявил В.Лесик.

По его словам, в связи с игнорированием руководителем города проблем общины, жители Ирпеня всеми возможными способами будут требовать досрочного прекращения полномочий мэра и горсовета.

В.Лесик отметил, что горсовет в основном наполняет повестку дня вопросами выделения земли, а не вопросами проблем города Ирпень. Так, по его словам, завтра, 28 февраля, в 10.00 состоится заседание сессии Ирпенского горсовета, во время которого депутаты рассмотрят 39 вопросов, из которых 37 касаются выделения земли.

Общественный активист отметил, что жители города обращаются к председателю парламентской фракции ВО "Батькивщина" Арсению Яценюку и председателю фракции «УДАР» Виталию Кличко с просьбой призвать своих коллег из Ирпенского депутатского корпуса добровольно сложить свои полномочия в связи с указанными обстоятельствами.

Присутствующая на пресс-конференции экс-председатель Ирпенского горсовета Мирослава Свистович отметила, что местная общественность приняла решение об инициации референдума о досрочном прекращении полномочий мэра города и депутатов горсовета, а также обращение к депутатскому корпусу с требованием сложить свои полномочия во время общественного собрания, состоявшегося 21 февраля, в котором принимали участие 900 представителей города.