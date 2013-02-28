В Украине стартовал уникальный информационный портал www.temp21.ua

Главной задачей данного портала является получение пользователем интернета, самой различной информации, привязанной к конкретному населенному пункту Украины , от Киева до крайних сел нашей прекрасной Родины.

Информресурс www.temp21.ua решает любую проблему и даже ту , с которой слабо справляются самые известные поисковые системы , как Google.

Портал www.temp21.ua это вся информация об услугах , недвижимости , работе, юридической помощи , интернет-магазинах, автомобилях, знакомствах , здоровье, советах и мыслях!

Простота, информативность, приятное восприятие дизайна портала, возможность всем пользователям бесплатно разместить практически любую информацию - вот то новое, что предлагается рынку Украины и всем пользователям интернета.

Каким образом решен вопрос информативности на www.temp21.ua? Каждый пользователь сможет добавить текст, фото каталог, видео каталог, аудио каталог и даже через «глазки нашего спутника» посмотреть на объекты, места, где ваше сердце утопало в любви, радости и вдохновении, посмотреть на удивительные события современности.

Безусловно, внедрено ряд новых подходов. Так, к примеру, на сайте «Работа» первой рубрикой является рубрика «Выполню работу», следующая «Необходимо выполнить работу» и только лишь потом «Предлагаю работу» и «Ищу работу» . Логика проста - ищут работу в среднем пять процентов трудоспособного населения, а девяносто пять процентов работают.

Каждый посетитель портала имеет возможность продать любой товар на сайте «Продам», купить автомобиль и , если понадобятся запчасти к нему на сайтах «Автомобили» и «Автозапчасти», рассказать потребителям о предоставляемых вами услугах на сайте «Услуги», поделиться секретами крепкого вашего здоровья на сайте «Здоровье» , получить юридическую помощь от самых именитых юристов и даже поделиться умными мыслями со всеми нами – вашими друзьями на сайте «Мысли».

Изюминкой портала www.temp21.ua является сайт «ЛЮБОВЬ» на котором можно наслаждаться всем : от звезд эстрады и спорта до знакомства с композиторами, архитекторами, писателями. Предложить , с любовью в сердце, своим согражданам «Полезные советы», рецепты ваших любимых блюд. Символично, что этот раздел портала начал свою работу на День влюбленных – 14 февраля текущего года.

Весь портал прямо наполнен ЛЮБОВЬЮ, ведь только ЛЮБОВЬ спасет мир. Это глубокое убеждение создателей информационного ресурса, именно такой политики развития будет придерживаться портал.

В честь Международного женского дня 8 Марта, создатели портала просто не смогли не проявить инициативу и не простимулировать парней, мужчин и безусловно тридцатилетних мужчин с пятидесятилетним опытом, чтобы поздравить самых прекрасных, любимых девушек и женщин .

На сайте "ЛЮБОВЬ" http://lubov.temp21.ua/ в рубрике "Поздравление любимой" с 1 по 7 марта объявляется конкурс на лучшее поздравление для самой прекрасной и любимой половины человечества, посвященный Международному женскому дню 8 Марта.

Итоги конкурса будут подведены в ночь с 7 на 8 марта 2013 г. http://lubov.temp21.ua/



Главный сюрприз: пара-победитель будет награждена заграничной туристической путевкой на побережье моря!



Награждение состоится 8 марта 2013 года в городе Киевe.

Контакты: info@temp21.ua , тел. +380442290088

www.temp21.ua