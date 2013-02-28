В Украине стартовал уникальный информационный портал www.temp21.ua

14:54, 28 февраля 2013
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Главной задачей данного портала является получение пользователем интернета, самой различной информации,  привязанной к конкретному населенному пункту  Украины , от Киева до крайних сел нашей прекрасной Родины.
Информресурс  www.temp21.ua   решает   любую проблему и  даже ту , с которой  слабо справляются самые известные  поисковые системы ,  как Google.
Портал  www.temp21.ua это вся информация  об услугах , недвижимости , работе, юридической помощи , интернет-магазинах, автомобилях, знакомствах , здоровье, советах и мыслях!
Простота, информативность, приятное восприятие дизайна портала, возможность всем пользователям бесплатно разместить практически любую информацию - вот то новое, что предлагается  рынку Украины и всем пользователям интернета.
Каким образом решен вопрос информативности на  www.temp21.ua? Каждый пользователь  сможет  добавить текст, фото каталог, видео каталог, аудио каталог и даже через «глазки нашего спутника» посмотреть на объекты,  места, где ваше сердце утопало в любви, радости и вдохновении, посмотреть на удивительные события современности.
Безусловно, внедрено ряд новых подходов. Так, к примеру, на сайте «Работа» первой рубрикой является рубрика «Выполню работу», следующая  «Необходимо выполнить работу» и только лишь потом «Предлагаю работу» и «Ищу работу» .  Логика проста - ищут работу в среднем пять процентов трудоспособного населения, а девяносто пять процентов работают.
Каждый  посетитель портала  имеет возможность продать любой товар на сайте «Продам», купить автомобиль и , если понадобятся запчасти к нему на сайтах «Автомобили» и «Автозапчасти», рассказать потребителям о предоставляемых вами услугах на сайте «Услуги», поделиться  секретами крепкого вашего здоровья на сайте «Здоровье» , получить юридическую помощь от самых именитых юристов и даже поделиться  умными мыслями со всеми нами – вашими друзьями на сайте «Мысли».
Изюминкой  портала www.temp21.ua  является сайт «ЛЮБОВЬ» на котором можно наслаждаться  всем : от звезд эстрады и спорта до знакомства с композиторами, архитекторами, писателями. Предложить , с любовью в сердце, своим согражданам «Полезные советы», рецепты ваших любимых блюд. Символично, что этот  раздел портала  начал свою работу на День влюбленных – 14 февраля текущего года.
Весь портал прямо наполнен ЛЮБОВЬЮ, ведь только  ЛЮБОВЬ спасет мир. Это глубокое убеждение создателей информационного ресурса,  именно такой политики развития  будет придерживаться  портал.
В честь Международного  женского дня 8 Марта,  создатели портала  просто не смогли не проявить инициативу и не простимулировать  парней, мужчин и безусловно тридцатилетних мужчин с пятидесятилетним опытом, чтобы  поздравить самых  прекрасных, любимых девушек и женщин .
На    сайте    "ЛЮБОВЬ"   http://lubov.temp21.ua/   в    рубрике "Поздравление  любимой"  с   1  по  7  марта объявляется  конкурс на   лучшее  поздравление  для самой  прекрасной  и  любимой  половины человечества,   посвященный  Международному  женскому  дню 8 Марта.

Итоги конкурса будут подведены в ночь с 7 на 8 марта 2013 г.  http://lubov.temp21.ua/


Главный сюрприз: пара-победитель будет награждена заграничной туристической  путевкой на побережье моря!


Награждение состоится 8 марта 2013 года  в городе Киевe.

Контакты: info@temp21.ua  , тел. +380442290088    
www.temp21.ua 

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