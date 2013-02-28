Киев. 28 февраля. УНИАН. Украинские общественные организации призывают международное сообщество не путать понятие дискриминация гомосексуализма с его пропагандой.

Об этом шла речь на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Саммит Украина-ЕС: Существуют ли пути сближения с Европой без пропаганды гомосексуализма в Украине».

Так, председатель Всеукраинского форума семьи Павел Унгурян отметил, что отстаивание семейных ценностей совершенно нельзя назвать гомофобией, о которой шла речь в заявлениях различных европейских структур накануне саммита Украина - Европейский Союз.

"Никто сегодня не может сказать, что в Украине дискриминируются права гомосексуалистов или лесбиянок и так далее... Но мы и не берем на себя обязательства и никогда не брали разрешать пропаганду этих явлений, особенно среди детей, подростков, молодежи и др. И это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - заметил он.

П.Унгурян добавил, что часто лоббисты гомосексуального образа жизни делают подмену понятий пропаганды гомосексуализма на дискриминацию гомосексуализма. По его словам, очень важно, чтобы общество различало вопрос защиты традиционных семейных ценностей с преследованием за гомосексуализм.

П.Унгурян заметил, что некоторые общественные организации требуют от международного сообщества оказывать давление на Украину, обвиняя ее в преследовании гомосексуалистов. При этом он подчеркнул, что в принятом в первом чтении законопроекте о запрещении пропаганды гомосексуализма (№8711) речь идет именно о запрещении пропаганды. П.Унгурян отметил, что общественные организации требуют от парламентариев принять этот закон.

Он заметил, что после принятия данного закона украинским детям не будут навязывать гомосексуализм как нормальный образ жизни, ведь законопроектом предусмотрено, что пропаганда данного явления по сути будет приравнена к пропаганде порнографии. П.Унгурян сообщил, что активисты общественной организации «Всеукраинский форум семьи» собрали более 100 тысяч подписей в поддержку принятия этого закона.

«Подавляющее большинство украинцев понимает, что гомосексуализм - это опасное явление, которое разрушает и психику, и физиологию детей, молодежи», - подчеркнул П.Унгурян.

Президент Всеукраинского благотворительного фонда "Семья" Адриан Буковинский отметил, что на данном этапе в Украине продолжается дискуссия о правах геев и лесбиянок. Но, по его мнению, нужно говорить и о других «персонажах гендерного спектра - педофилах, некрофилах, зоофилах и т.п.».

“Это все звенья одной цепи. Нужно говорить обо всех ее частях. Они ведь тоже претендуют на отличие. Тогда сложится полная картина того социума, который нужно легализовать, что успешно, шаг за шагом делается в странах Европейского Союза” - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 2 октября 2012 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (относительно защиты прав детей на безопасное информационное пространство)». Законопроектом предлагается запретить пропаганду гомосексуализма и установить уголовную ответственность за нарушение этого запрещения. Также предлагается установить ответственность за действия, которые пропагандируют отношения сексуального характера лиц одного пола, злоупотребление свободой деятельности печатных СМИ или использование телерадиоорганизаций для пропаганды гомосексуализма.

Европарламент и европейские политики призывали Верховную Раду отозвать проект закона о запрещении пропаганды гомосексуализма.

21 февраля 2013 года международная правозащитная организация Human Rights Watch и еще 23 организации призвали руководство Европейского Союза на саммите Украина-ЕС 25 февраля обязать власти Украины обеспечить соблюдение прав гомосексуалистов.

«В письме, подписанном 22 украинскими неправительственными организациями, а также Equal Rights Trust и Human Rights Watch, ЕС призывают выступить против гомофобных законопроектов, которые находятся на рассмотрении в парламенте Украины, и осудить нападение на ЛГБТ-активистов», – говорится в сообщении.

Как заявляли правозащитники, ЕС должен дать понять украинской стороне, что дискриминация гомосексуалистов неприемлема для страны, которая стремится стать членом Евросоюза.

25 февраля Европейская правозащитная организация ILGA-Europe призвала европейских политиков на саммите Украина-ЕС затронуть вопрос дискриминации в Украине на почве сексуальной ориентации.

“ILGA-Europe настаивает, чтобы Европейский Союз напомнил украинской власти, что уважение и защита базовых прав человека, включая права геев, лесбиянок, транссексуалов и интерсексуалов в Украине является составляющей Соглашения (об ассоциации между ЕС и Украиной – УНИАН), - сказано в пресс-релизе.

ILGA-Europe выразила обеспокоенность тем, что проект закона о запрещении пропаганды гомосексуализма продолжает стоять в повестке дня работы Верховной Рады Украины.