Правозащитники обжалуют в ЕСПЧ установление 10-дневного срока извещения о проведении митинга

Киев. 4 марта. УНИАН. Представители Всеукраинской инициативы «За мирный протест!», в состав которой входят 118 правозащитных и других общественных организаций Украины и профсоюзов, в Европейском суде по правам человека обжалуют установление 10-дневного срока для подачи в органы власти сообщения о проведении митинга.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Правозащитники напомнили, что 23 января 2013 года Коллегия судей Высшего административного суда Украины приняла решение, которым упразднила отдельное постановление Киевского апелляционного административного суда от 16 мая 2012 года. В постановлении КААС речь шла о том, что решение Киевского городского совета от 24 июня 1999 года, которым устанавливается 10-дневный срок извещения о митингах и демонстрациях, не соответствует Конституции Украины.

Председатель Общественной организации «Институт Республика» Владимир Чемерис напомнил, что в течение последнего времени подобные решения, кроме Киевсовета, были приняты руководством многих городов Украины. По его словам, сейчас правозащитники обжалуют эти решения в судах.

По поводу решения Киевсовета В.Чемерис отметил, что ВАСУ является наивысшей инстанцией, а потому у правозащитников «открылась дорога в ЕСПЧ».

Он заметил, что решение Киевсовета от 24 июня 1999 года является ограничением прав граждан. Соответственно, оно противоречит не только Конституции Украины, но и Европейской конвенции по правам человека и основным свободам.