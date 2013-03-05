Участники торгов на Ua-Tenders.com теперь смогут гарантированно получить банковское обеспечение на выгодных условиях за 2 дня

Сайт по проведению торгов Ua-Tenders.com сделал специальное предложение для участников торгов на портале. Теперь для получения банковской гарантии достаточно обратиться к специалистам сервиса, которые сами подберут наиболее выгодные условия для конкретного случая в одном из банков, а также оформят все за 1-2 дня.

Для участия в госзакупках наличие тендерной гарантии является обязательным условием. Самым распространенным видом такого обеспечения является банковская гарантия — обязательство банка перед организатором тендера выплатить в его пользу оговоренную сумму, если участник тендера не выполнил обязательств перед заказчиком.



На сегодняшний день получение банковской гарантии в некоторых банках может сопровождаться рядом проблем, которые не позволяют успешно участвовать в госзакупках. Зачастую проблема заключается в несоответствии выданной банком гарантии условиям тендерной документации, затягивании сроков, в необходимости денежного залога и т. д.

Встречаются также ситуации, когда банк неожиданно увеличивает заявленную стоимость из-за вновь выявленных рисков при рассмотрении документов принципала, или в последний момент отказывает в выдаче банковской гарантии, или не выдает обеспечение в другом регионе Украины. Естественно, это может стать причиной того, что заказчик отклоняет тендерное предложение из-за несоответствия. Случается и так, что из-за бюрократической цепочки банки опаздывают с выдачей банковской гарантии и участник торгов теряет выгодный контракт, который мог бы получить будь у него документы в порядке.



Во избежание подобных ситуаций, портал Ua-Tenders.com предложил свое решение для участников торгов. Специалисты проекта помогут получить тендерное обеспечение в банке за 1-2 дня, без залога, на выгодных условиях. При этом услуги по оказанию помощи порталом являются бесплатными.



Помощь Ua-Tenders.com заключается в подборе банка с выгодными условиями, консультировании по заполнению и сбору необходимых документов для почти стопроцентного получения гарантии в срок, а также в оперативности оформления. Сотрудники Ua-Tenders.com начинают работу сразу после предоставления уже имеющихся документов, а недостающие справки прилагаются к делу по мере получения. Таким образом, получение тендерного обеспечения занимает максимум 2 дня.



Кроме вышеперечисленных преимуществ оформления банковской гарантии с помощью Ua-Tenders.com, специалисты сервиса могут срочно сменить банк в случае форс-мажора и оперативно выручить, если участника торгов подвел его банк. При этом минимальная стоимость тендерного обеспечения, скорость оформления, отсутствие хлопот и залогов являются главными преимуществами сотрудничества с Ua-Tenders.com.



Оставить заявку на оформление банковской гарантии можно по ссылке http://www.ua-tenders.com/rubrics/guarantee/, по телефонам +38 (044) 425-46-47, (044) 239-27-39, (067) 218-81-84, или по электронной почте info@ua-tenders.com.

Справка о компании:



Ведущее украинское информационное и консалтинговое агентство в сфере госзакупок Ua-tenders.com работает уже более 10 лет. За это время портал обеспечил сотни процедур закупок и выигранных тендеров. Система регулярно информирует пользователей о тендерах, полностью сопровождает при участии в тендерах, предоставляет аналитику тендерного рынка и т. д.