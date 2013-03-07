Релиз ПАО «Днепропетровский стрелочный завод»

ПАО «Днепропетровский стрелочный завод» уведомляет, что сегодня прошел тендер в Укрзализныце по закупке стрелочных переводов. "Наше предприятие было допущено к участию в тендере. Тендер прошел открыто и честно. Мы считаем, что это стало возможным вследствие конфликта вокруг нашего предприятия. Тендер справедливо выиграл Керченский стрелочный завод, понизив цену на свою продукцию", - говорится в сообщении.



В релизе отдельно подчеркивается: "Мы считаем, что это пошло на пользу прежде всего государству Украина, народу Украины (налогоплательщикам) и Укрзализныце. Со своей стороны мы будем работать над оптимизацией наших затрат и на следующие тендеры представим более конкурентные цены."