«Фокстрот» - партнер фестиваля «Нова Масляна»

Весна идёт! Блинам – дорогу!





«Фокстрот» добавит ярких красок, позитивных эмоций и незабываемых впечатлений, когда так надоела скучная зима и безумно хочется тепла и солнца. Торговая сеть поддержала грандиозное и самое вкусное мероприятие от телеканала СТБ – фестиваль «Нова Масляна».



- Торговая сеть «Фокстрот. Техника для дома» ставит в приоритет семейные ценности, так как строит добрые долгосрочные отношения с покупателями, - говорит исполнительный директор сети Вячеслав Поврозник. - «Фокстрот» не раз выступал партнером кулинарного фестиваля «Країна мрій» и проводил мастер-классы по искусству выпечки. Поэтому логично наше участие в этом ярком семейном развлечении «Новая Маслян» в начале такой долгожданной весны.



Все гости Фестиваля получат возможность посостязаться в веселых конкурсах за полезные масленичные подарки от сети «Фокстрот. Техника для дома»: блинницы, сковородки, блендеры, наборы посуды и много других сюрпризов, которые помогут сохранить дух Масленицы на год вперед и радовать своих близких хоть каждый день вкусными домашними блинами. Ведь блины так просто готовить с помощью современной кухонной техники. И первый блин не получится комом!

Также на территории фестиваля «Нова Масляна» консультанты в костюмах Лисичек детально расскажут про специальные праздничные предложения от «Фокстрота».



Проведите этот праздник с нами и пусть подарки от «Фокстрота» вдохновят Вас на создание подлинных кулинарных шедевров, которые по достоинству будут оценены. А ведь мало что так укрепляет семью, как щедрый и вкусный стол, за которым с радостью собираются домочадцы!





Справка: Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на февраль 2013 в Украине насчитывается 225 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 110 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 200 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche* в 2012 году, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. Объём продаж сети за 2011-12 финансовый год составил более 7.17 миллиардов гривен. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics»** - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.



*Делойт энд Туш

** Евроникс