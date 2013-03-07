Киев. 7 марта. УНИАН. Общественные активисты просят представителей власти обратить внимание на проблему обращения с бездомными животными в Киеве, которая до сих пор остается нерешенной.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН специалисты по разведению собак Татьяна Белоусова и Алексей Подымака, общественный активист Дмитрий Бунецкий сообщили, что ожидается ответ от народного депутата Александры Кужель, которая две недели тому назад встречалась с ними и зоозащитниками для обсуждения проблемы.

Как объяснил А.Подымака, в городе после проведения Евро-2012 не подымается тема обращения с бездомными животными, но при этом проблема строительства приюта для них остается. По его словам, досаднее всего, что после зимы жители столицы начали находить на улице труппы животных, что наводит на мысль о целеустремленном отравлении бездомных собак.

Участники пресс-конференции сообщили, что обращались к нескольким народным депутатам, но только А.Кужель согласилась им помочь.

“Встреча проходила в помещении комитетов Верховной Рады при участии представителей Киевской городской госадминистрации. Народный депутат пообещала, что направит запросы депутатам Киевсовета, в МВД, прокуратуру с тем, чтобы проверили изложенные факты”, - отметили участники пресс-конференции.

Защитники животных просят А.Кужель повлиять на ситуацию, в частности помочь через правоохранительные органы узнать, кто травит животных. Также они просят народного депутата способствовать строительству приютов для бездомных собак и кошек, обустройству в столице специальных мест для выгула собак, поскольку владельцы животных не могут быть уверены в их безопасности.

Как отметила Т.Белоусова, ей приходится выгуливать отдельно каждую из четырех собак утром и вечером, потому что только так она может проследить за ними и предотвратить, чтобы они не подобрали на улице разбросанный яд.

Присутствующий на пресс-конференции журналист Артем Горячкин, который занимается темой бездомных животных и принимал участие во встрече активистов и владельцев животных с А.Кужель, отметил, что дополнительно направил ей вчера журналистский запрос, в котором просит уточнить, направила ли она депутатские запросы.

“Чтобы это не выглядело, как агитация, хочу сказать, что приятно было слышать в понедельник, что правительству, кажется, было личное поручение премьера, чтобы министерства и другие профильные органы, обратили внимание на обращение с животными в городе, и, кажется, это касается всей Украины, не только Киева. Это очень приятно, что представители таких антагонистических политических сил синхронно сработали в канун весеннего размножения животных и, как мы видим, если не оставлять этот вопрос вне поля зрения, а “бомбить” (органы власти) запросами на эту тему все время, то тогда можно чего-то добиться”, - отметил А.Горячкин.

Участники пресс-конференции призвали граждан не быть безразличными к бездомным животным, а в случае выявления трупа животного вызывать участкового милиционера, чтобы тот составлял акт, который поможет установить, что происходит в городе и чем травят животных.

Как сообщал УНИАН, 28 февраля в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве принформировали об открытии двух уголовных производств по факту убийства 33 собак в Днепровском и Деснянском районах Киева 21 февраля и 26 февраля.