Эксперты констатируют низкое представительство женщин во власти

Киев. 7 марта. УНИАН. Эксперты констатировали низкий уровень представительства женщин в органах власти.

Об этом говорится в предварительном заключении комплексного исследования представительства женщин во власти, презентованном на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметила координатор проекта «Перестройка стратегии участия женщин на местных выборах» Оксана Ярош, сегодня в Украине политика остается мужским делом. По ее словам, для женщин политика остается некомфортной средой, женщинам не хватает знаний и ресурсов для успешного участия в политических процессах.

Руководитель общественной организации «Киевский институт гендерных исследований» Марфа Скорик отметила, что слишком мало женщин представлено в украинской политике. С целью выяснить причины этого профильные общественные организации провели комплексное исследование. Они опросили около шестидесяти женщин-депутатов, представительниц местной власти и общественных активисток в шести регионах Украины.

М.Скорик отметила, что согласно предварительному заключению исследования, удалось выявить несколько обстоятельств. Женщины отмечали, в частности, осложнения в реализации политической карьеры, с которыми сталкивается женщина-политик, ее часто запоздалый старт, причем старт «с оглядкою» на мужчину. Женщин, желающих быть политиками, тревожат двойные стандарты, необходимость принятия «мужских» правил игры, когда рядом нет соратниц. «Я могу быть лидером сто раз, но что делать, если в бюджетной комиссии я одна?» - процитировала одну из участниц проекта М.Скорик.

Среди положительных черт нынешней гендерной ситуации в политике женщины отметили благоприятную почву на низовых уровнях политического представительства, в местной власти, где количественно женщины и мужчины представлены относительно равно.