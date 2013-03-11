Общественные деятели требуют от Януковича разобраться с фактами вандализма относительно культовых скульптур в Украине

Киев. 11 марта. УНИАН. Общественные деятели, писатели, скульпторы требуют от Президента Украины Виктора Януковича разобраться с фактами вандализма относительно культовых скульптур родноверов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, текст соответствующего обращения к главе государства, а также к председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку, министру внутренних дел Виталию Захарченко, председателю СБУ Александру Якименко, министру культуры Леониду Новохатько обнародовала сегодня на пресс-конференции в УНИАН украинский этнолог, религиевед, основательница Объединения родноверов Украины Галина Лозко.

Письмо подписали, среди прочих, украинский скульптор, академик Академии искусств Украины Анатолий Кущ, писатель Владимир Петрук, академик Международной академии информатизации Владимир Перегинец.

Г.Лозко рассказала, что 22 февраля этого года на Софийской площади в Киеве злоумышленники отрубили голову скульптуре древнеславянского кумира Свитовида, который был частью памятного паркового комплекса, открытого в ознаменование 1500-летия Киева. Автор скульптуры - заслуженный художник Украины, член Национального союза художников Украины Инна Коломиец.

По словам Г.Лозко, киевская скульптура была копией всемирно известного Збручского Свитовида, уникального памятника, найденного в 1848 г. в реке Збруч. Скульптура широко известна как памятник славянского культового искусства во всем мире, в частности в славянских и европейских странах. За последних два десятилетия статуя приобрела еще и сакральное значение для официально зарегистрированного Религиозного центра Объединения родноверов Украины, стала местом паломничества родноверов других славянских стран, святыней, известной не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

Г.Лозко заметила, что общественность направила письма с просьбой разобраться в ситуации руководству страны, однако у неё создалось впечатление, что никто не хочет разбираться с этим и другими появлениями вандализма.

Она обратила внимание на то, что несколько лет подряд случаи разрушения родноверных святынь в Украине стали систематическими. Так, по ее словам, в ноябре 2012 года на территории Национального музея истории Украины в Киеве была повреждена деревянная скульптура Перуна.

"Неоднократные обращения родноверов в правоохранительные органы, к сожалению, до сих пор были безрезультатными: виновники ни разу не были привлечены к ответственности ни за применение холодного и огнестрельного оружия и нанесение телесных повреждений, ни за разжигание межрелигиозной розни и причиненный материальный, моральный и физический вред. Эти факты наводят на следующие выводы: отсутствие наказания за преступление влечет за собой следующие преступления. Прослеживается тенденция к игнорированию правоохранительными органами обращений граждан, попытке «спустить» эти заявления на самые низкие инстанции", - отметила она.

"В канун общегосударственного празднования 1025-летия Крещения Украины-Руси многочисленные факты христианского изуверства дискредитируют христианство как религию. Церковь, как во времена Средневековья, воспитывает свою паству в духе религиозного фанатизма и пренебрежения к духовному наследию других традиционных конфессий. Борьба с памятниками - признак духовного бессилия, борьба с Богами - очень опасное дело", - заявила Г.Лозко.

По ее словам, Славянские родноверные центры Польши, Словении, Сербии, Хорватии, Болгарии, России, Беларуси, США, Канады и других стран выражают обеспокоенность не только состоянием сохранения памятников древности в Украине, но и вообще выражают соответствующие сомнения в возможности украинского правительства демократично урегулировать общественные конфликты.

"Большой перечень совершенных разрушений старинных культовых памятников в Украине за последние несколько лет имеет признаки конкретных, целеустремленных уголовных действий целой организованной преступной группировки. Безразличие государственных учреждений к нарушению прав и свобод родноверов Украины становится все более очевидным и свидетельствует о предубежденности государства к нашей конфессии и ограничении наших конституционных прав, что в результате может привести к обострению противостояний в обществе", - отмечается в письме.

В связи с этим общественные деятели просят в письме установить виновников и привлечь к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении преступления; возместить родноверам Украины причиненный моральный ущерб путем восстановления культового памятника за средства виновников совершенного преступления или государства.

Присутствующий на пресс-конференции В.Перегинец предложил 20 тыс. грн тому, кто предоставит информацию о злоумышленниках, повредивших скульптуру древнеславянского кумира Свитовида.