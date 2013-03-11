Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk отмечает 90 лет со дня основания.

Тогда первые пациенты получили возможность начать лечение датским инсулином. Все это время компания Novo Nordisk направляла все свои усилия на разработку и совершенствование средств и методов лечения диабета, что позволило ей сегодня занять ведущие позиции в борьбе с этим заболеванием, став крупнейшей компанией в этой области. Производя около 50% всего инсулина в мире, Novo Nordisk обеспечивает лечением около 23 миллионов пациентов с диабетом.

Представительство компании в Украине было открыто в 1993 году. Сегодня уже 50 сотрудников работают во всех регионах страны. Приоритетными задачами компании Novo Nordisk в Украине являются повышение доступности инновационных препаратов для пациентов, повышение осведомленности общества о проблеме сахарного диабета, здоровом образе жизни и принципах рационального питания.

Рождение компании Novo Nordisk

Сегодня компания Novo Nordisk занимает ведущие позиции в разработке и производстве препаратов для лечения диабета благодаря девяностолетнему опыту работы в этой области.



А началось все в 1922 году, когда датский физиолог, лауреат Нобелевской премии (1920)Август Крог и его супруга Мария, сама страдавшая диабетом, во время поездки по США узнали о том, что канадскими учеными сделано выдающееся открытие, которое ознаменовало новую эру в лечении диабета. Мария убедила мужа изменить маршрут поездки и нанести визит профессору Дж. Маклеоду, возглавлявшему кафедру в университете Торонто, где был впервые получен экстракт инсулина. Профессор Маклеод согласился передать им права на производство инсулина в Дании. Вернувшись на родину, Мария затем убедила своего коллегу доктора Ханса

К. Хагедорна начать с Августом Крогом производство инсулина. И уже в 1923 году в Дании была основана компания Nordisk Insulinlaboratorium, а в марте того же года первые пациенты начали лечение датским инсулином.

Шприц-ручка NovoPen® значительно облегчила процесс введения инсулина

В 1924 году Харальд Педерсен создал специальный инсулиновый шприц Novo, который позволял пациентам делать инъекции самостоятельно, при этом достигалась высокая точность дозирования. Но настоящий прорыв произошел 60 лет спустя в 1985 году, когда было разработано революционное устройство для введения инсулина — шприц-ручка NovoPen®.

Это устройство позволило людям с диабетом легко вводить себе точные дозы инсулина, что в значительной степени способствовало улучшению контроля уровня глюкозы крови и, следовательно, снижало риск развития осложнений. Пациенты с восторгом приняли шприц-ручку NovoPen®, и вскоре она продавалась по всему миру.

С тех пор компания Novo Nordisk разработала целый ряд удобных инъекционных устройств, чтобы изменить жизнь людей с диабетом к лучшему.

В 1932 году Nordisk открыла клинику Steno Memorial Hospital. Вскоре после этого, в 1937 году, компания Novo разместила в особняке Видоре клинику-санаторий для больных диабетом Hvidоre Hospital. В этой клинике проверялись и корректировались схемы лечения, назначенные пациентам в обычных больницах. Для многих людей с диабетом пребывание в Видоре означало, что по возвращении домой они смогут вести нормальную жизнь. Клиника Видоре была также научным центром и базой для клинических исследований новых инсулинов фирмы Novo вплоть до 1992 года, когда обе клиники объединились в научный и лечебный центр Steno Diabetes Center.

Сегодня компания Novo Nordisk продолжает развивать комплексный подход к лечению сахарного диабета. Примером этого служит международное исследование DAWN2™ (Диабет: отношение, желания, нужны), посвященное изучению проблем, связанных с социально-психологическими аспектами жизни пациента, его семьи и окружения в целом.

Учреждение фондов позволяло компании Novo Nordisk быть уверенной в том, что она сможет стабильно развиваться и при этом оставаться независимой компанией. В 1926 году Крог и Хагедорн учредили Фонд Nordisk Insulin для финансирования научных изысканий, затем в 1951 году братья Педерсены учредили Фонд Novo и решили, что средства фонда должны также использоваться для научных и гуманитарных целей. Слияние компаний в 1989 году привело также к созданию независимой организации — Фонда Novo Nordisk.

Сегодня Фонд Novo Nordisk является надежной базой для деятельности компании, а также обеспечивает поддержку научно-исследовательских и социальных проектов. Являясь мажоритарным держателем акций Novo Nordisk, Фонд способствует улучшению жизни пациентов, сотрудников и акционеров в долгосрочной перспективе,

обеспечивает надежную базу для деятельности компании, а также поддерживает научно-исследовательские и гуманитарные проекты.

В 2002 году компания учредила Всемирный фонд диабета(World Diabetes Foundation), который стал ведущим международным агентством по финансированию местных инициатив, направленных на улучшение профилактики и лечения сахарного диабета в развивающихся странах.

Фонд по борьбе с гемофилией (Novo Nordisk Haemophilia Foundation) был основан в 2005 году. Главная цель фонда — обеспечить необходимой помощью людей, страдающих гемофилией или другими редкими коагулопатиями, независимо от того, где они живут.

Правило половинок

На фото: Факты, описанные в медицинской литературе, свидетельствуют о том, что из общего числа людей, страдающих общеизвестными хроническими заболеваниями, диагноз поставлен приблизительно лишь половине: мы видим, что на примере сахарного диабета работает «правило половинок». Реальные на сегодня коэффициенты частоты диагностики и лечения сахарного диабета варьируются в зависимости от конкретной страны.

Сегодня количество людей с сахарным диабетом в мире насчитывает более 371 млн человек. По оценкам экспертов, недостаток знаний о диабете, неправильный

образ жизни, а также низкая доступность качественной медицинской помощи означает, что миллионы людей во всем мире по-прежнему будут терять зрение, подвергаться ампутациям и преждевременно умирать по причине поздних осложнений.

На протяжении 90 лет, рост и развитие компании Novo Nordisk определяли открытия, которые способствовали фундаментальным улучшениям в жизни людей, больных диабетом, гемофилией и другими тяжелыми хроническими заболеваниями. Сегодня в компании работают десятки тысяч сотрудников, приверженных миссии компании – победе над диабетом и другими серьезными заболеваниями.

Штаб-квартира Novo Nordisk расположена в Дании. Более 35 000 сотрудников трудятся в 75 филиалах компании по всему миру, а ее продукция поставляется в 180

стран.



Более подробная информация доступна на сайтах http://novonordisk.com и http://novonordisk.ua