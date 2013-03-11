Обвиняемый в подготовке покушения на Путина Осмаев заявляет, что спецслужбы готовят его физическое устранение

Киев. 11 марта. УНИАН. Обвиняемый в подготовке террористического акта с целью покушения на Президента России Владимира Путина Адам Осмаев заявляет, что спецслужбы Украины и РФ готовят его физическое устранение.

Соответствующее заявление А.Осмаева озвучила сегодня на пресс-конференции в УНИАН его жена Амина Окуева.

В своем заявлении А.Осмаев, в частности, отмечает, что "в ходе судебных слушаний сфабрикованного против меня уголовного дела выяснилось, что представленная спецслужбами так называемая "доказательная база" не выдерживает логики, не говоря о ее несоответствии элементарным юридическим и процессуальным нормам". Наблюдая, что судебное рассмотрение идет не по задуманному сценарию, продолжает автор документа, «спецслужбы начали подготовку моего физического устранения». С этой целью, подчеркивает А.Осмаев, в его дело была внесена отметка "склонен к побегу", что "является абсолютно беспочвенным изобретением ФСБ и СБУ».

Кроме того, обвиняемый отмечает, что в ходе общения с приставленным к нему психологом он обратил внимание на характер вопросов, задаваемых ему. "У меня сложилось впечатление, что он задает мне вопросы как человеку, склонному к суициду или к другим безрассудным действиям", - констатировал А.Осмаев, добавив, что "это свидетельствует о том, что ФСБ и СБУ, не дожидаясь фиаско в суде, где не удается доказать мою вину, готовят мое физическое уничтожение".

С целью обратить внимание общественности на возможность такого исхода и упредить его, А.Осмаев подчеркивает: "Я не склонен к побегу, суициду и другим действия, направленным во вред моему здоровью и угрожающим моей жизни". "Я данным обращением ставлю в известность заинтересованные лица, что любые акции, направленные против меня: убийство во время "побега" или "суицид", или другого рода действия, угрожающие моей жизни, прошу расценивать как посягательство на мою жизнь со стороны спецслужб России и Украины", - резюмировал А.Осмаев.

Комментируя заявление своего мужа, А.Окуева отметила, что, по ее мнению, А.Осмаев после победы на выборах В.Путина стал для ФСБ России и СБУ "использованным пиар-материалом и теперь они не знают, что с ним делать". "Поэтому опасаемся за его жизнь", - сказала А.Окуева.

В свою очередь адвокат А.Осмаева Ольга Черток, говоря о перспективе судебных слушаний дела, выразила сомнение в том, что ее подзащитный может быть оправдан. "Я не думаю, что будет оправдательный приговор. Приговор будет обвинительный - статья предусматривает до 12 лет. Это однозначно. Слишком много тут закручено всего", - сказала О.Черток.

По ее словам, сторона обвинения хочет допросить в суде 19 свидетелей. "Мы хотим вызвать своих. На следующем судебном заседании, 18 марта, будем рассматривать показания свидетелей. Думаю, пятерых допросим", - отметила адвокат. При этом она предположила, что уже в июле-августе приговор А.Осмаеву будет вынесен.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске - гражданина Казахстана Ильи Пьянзина и уроженца Грозного А.Осмаева.

По данным спецслужб, из показаний задержанных стало известно, что они готовили покушение на В.Путина в Москве, которое должно было состояться сразу после мартовских выборов Президента России. В апреле Лефортовский суд Москвы выдал санкцию на заочный арест подозреваемых в подготовке покушения – А.Осмаева и И.Пьянзина.

14 августа 2012 г. Апелляционный суд Одесской области вынес постановление о выдаче правоохранительным органам РФ 31-летнего А.Осмаева. Однако Европейский суд по правам человека рекомендовал властям Украины не выдавать А.Осмаева России и процесс экстрадиции подследственного в РФ был приостановлен.

В то же время 22 августа Апелляционный суд Одесской области признал законным постановление Генеральной прокуратуры Украины об экстрадиции И.Пьянзина, на которой по обвинению в подготовке покушения на Президента РФ и главу Чеченской республики Рамзана Кадырова настаивала российская Генеральная прокуратура, и 25 августа он был передан российским спецслужбам.