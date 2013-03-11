В этом году увеличится количество военно-патриотических мероприятий для школьников и студентов в ВСУ

Киев. 11 марта. УНИАН. В этом году всеукраинская общественная организация "Общественное движение "За будущее" проведет 5 военно-патриотических сборов и 4 проекта "Школа выживания", в ходе которых молодежь сможет ознакомиться с жизнью в Вооруженных силах Украины: пострелять из автоматов и пожить в казармах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил координатор ВОО, член Общественного совета при Министерстве обороны Украины Михаил Харечко.

"Вообще такие мероприятия дают возможность студенческой и учащейся молодежи своими собственными глазами посмотреть на воинскую службу изнутри", - сказал М.Харечко.

По его словам, подобные проекты с участием Минобороны организовываются уже в течение 5 лет и пользуются немалым спросом среди молодежи. Именно поэтому их количество в этом году увеличивается.

Начальник Управления пропаганды Главного управления воспитательной и социально-психологической работы ВСУ, капитан первого ранга Андрей Коренько в свою очередь отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня выполняют очень важную общественно-значимую функцию – активно участвуют в военно-патриотическом воспитании молодежи нашего государства. «Должно существовать тесное взаимодействие между органами государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями. Ведь, без привлечения потенциала всех государственных и общественных институций, воспитать гражданина-патриота – защитника родной земли и привлечь общественный интерес к военной службе будет достаточно проблематичным», - сказал А. Коренько.

Как сообщил М.Харечко, во время так называемых военно-патриотических сборов молодежь на собственном опыте может испытать, что такое воинская служба: пожить три дня в казармах или на полигоне, питаться в войсковых столовых, стрелять из автоматического оружия и преодолевать полосы препятствий.

Данный проект, сказал он, имеет целью повысить военно-патриотический дух и вовлечь молодых украинцев в здоровый образ жизни.

М.Харечко отметил, что к участию в мероприятиях допускаются ученики 9-11 классов, а также студенты 1-3 курсов университетов, причем как парни, так и девушки.

"После каждого ВПМ раздаются телефонные звонки. Звонит по телефону, например, отец и спрашивает: Скажите, это правда, что моя дочка стреляла 11 раз из автомата, ездила на танке, бросала гранаты и разминировала мины? Я отвечаю, да, и тогда отец говорит, что проспорил дочке телефон", - рассказал М.Харченко.

Он добавил, что в этом году также 4 раза будет проведен основанный в 2012 году проект "Школы выживания", в рамках которого молодежь с инструкторами в горной местности Крыма преодолевает маршруты в десятки километров.

По словам М.Харечко, после участия в таких мероприятиях молодежь начинает иначе воспринимать перспективы прохождения воинской службы, и нередко даже девушки выражают желание пойти на службу по контракту в ВСУ.