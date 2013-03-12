Оппозиция может проиграть выборы в Киеве, если не объединится - эксперты

Киев. 12 марта. УНИАН. Эксперты считают, что оппозиция может проиграть выборы в Киеве, если не объединится.

Сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий заявил, что сейчас, когда Киевом руководит председатель КГГА Александр Попов, “ситуация не стала лучше, но - по сравнению с Черновецким - любой выигрывает”.

По словам эксперта, оппозиция напрасно находится в эйфории, что она в Киеве выиграла парламентские выборы и выигрывает таким образом выборы мэра Киева, поскольку “одно - парламентские выборы, а совсем другое - выборы мэра и Киевского городского совета”.

А.Голобуцкий отметил, что председатель парламентской фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк “толкает Кличко” на мэрство, возможно, желая избавиться от него как конкурента на президентских выборах, а также с той целью, чтобы не выдвигать кандидатуру от “Батькивщины”, поскольку это может привести к расколу в партии и несет угрозу оппозиции.

По мнению А.Голобуцкого, лидер «УДАРа» Виталий Кличко должен баллотироваться в мэры Киева, потому что «это будет серьезным шагом к его президентству».

Как считает эксперт, если оппозиция «проиграет киевскую площадку», это будет «достаточно символично перед президентскими выборами».

По словам директора GMT Group Анатолия Луценко, сегодня существует несколько проблем, связанных с выборами мэра Киева. Как сказал эксперт, в бюджет на 2013 год не заложены средства на проведение этих выборов.

Также, сказал А.Луценко, есть проблема с тем, будут ли это досрочные выборы, и депутаты Киевсовета будут работать только до 2015 года, или это будут очередные выборы, и тогда они будут избираться на 5 лет.

По его словам, также не определено, будут эти выборы проведены по смешанной системе или по мажоритарной.

Как считает политический аналитик COMMUNICATION GROUP Олег Шаленко, оппозиция может победить в Киеве только тогда, когда объединится. Он назвал маловероятным то, что выборы состоятся в июне, поскольку Верховная Рада заблокирована и решения по этому поводу нет.

По его словам, власти выгодно, чтобы выборы проводились в середине июля, потому что тогда “электорат Кличко будет отдыхать”, а власть будет использовать различные схемы и административный ресурс.

Директор Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов отметил, что оппозиции нелегко будет победить на выборах в Киеве, особенно учитывая тех кандидатов, которые “заняли городской старт как кандидаты от оппозиции, - Катеринчук, Томенко, Кужель, Гриценко, Кириленко, Бондарчук”. По словам В.Дымова, некоторые из этих кандидатов “не имеют харизмы, а ее ни в универсаме, ни в универмаге не купишь”.